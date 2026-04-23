Sortie du documentaire "Quand J'étais Petit-e" le 29 avril, qui retisse le lien intergénérationnel

Et si les enfants devenaient les passeurs de mémoire de notre société ?

GRENOBLE, France, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée européenne de la solidarité intergénérationnelle, le documentaire Quand j'étais petit(e) réalisé par Sophie Loridon sort en salles le 29 avril. Produit en Isère et distribué par Cinedia dans près de 50 cinémas en France, ce film donne la parole à des enfants et à des aînés à travers dix ans de témoignages, explorant mémoire, éducation et lien social.

Le documentaire Quand j'étais petit(e), réalisé par Sophie Loridon, sortira au cinéma le 29 avril, une date symbolique qui correspond à la Journée européenne de la solidarité intergénérationnelle. Produit en Isère, le film propose une plongée sensible dans les souvenirs d'enfance et les transformations de notre société via un dispositif simple : des enfants qui interrogent des personnes âgées.

Tourné sur une période de dix ans, le film recueille des récits de vie autour de l'école, de la famille, des jeux et des règles d'autrefois. À travers ces échanges spontanés, souvent drôles et émouvants, se dessine un portrait en creux de l'évolution des modes de vie et de l'éducation.

Mais Quand j'étais petit(e) ne se limite pas à un regard sur le passé. Le film dépasse la nostalgie pour interroger notre présent, en mettant en lumière la richesse du dialogue entre générations. Il montre combien ces échanges, devenus plus rares, peuvent recréer du lien social et favoriser une meilleure compréhension mutuelle.

Le film bénéficie également de la participation de Serge Papagalli, bien connu du public pour son rôle dans la série Kaamelott, apportant une touche d'humour à cette production locale.

La réalisatrice Sophie Loridon signe ici son deuxième film, après Lucie après moi le déluge, qui avait rassemblé plus de 30 000 spectateurs en salles.

Distribué par Cinedia, distributeur indépendant grenoblois engagé dans le soutien à la production locale, le documentaire sort dans près de 50 salles en France. Avec ce film, Cinedia poursuit son engagement en faveur de récits ancrés dans leur territoire et porteurs de sens, tout en développant son activité de distribution de films documentaires.

Fiche Allociné

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