S&P publie le rapport de scores ESG de RLX : Se classe devant ses pairs mondiaux

PÉKIN, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- RLX Technology (NYSE : RLX), connu pour ses produits de e-cigarette de marque RELX, a récemment reçu ses scores S&P Global ESG, résultant de l'évaluation annuelle de la durabilité des entreprises (CSA), et se classe devant ses pairs mondiaux du secteur de l'e-cigarette.

RLX a obtenu des résultats impressionnants en matière d'éthique des affaires, de gestion de l'innovation, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de développement du capital humain et de gestion des relations client.

RLX Technology’s Environmental, Social and Governance Report 2021

La CSA de S&P Global est l'une des plus importantes évaluations approfondies des pratiques de développement durable des entreprises à l'échelle mondiale. L'évaluation quantifie et attribue un score axé sur les diverses mesures de gestion et les performances des entreprises en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG), afin de refléter pleinement la gestion et la divulgation d'informations connexes des entreprises.

RLX a toujours fait des facteurs liés à l'ESG l'un de ses principaux atouts. Depuis sa création, RLX n'a cessé de poursuivre ses efforts en matière d'ESG. L'entreprise a établi un comité ESG au niveau du conseil d'administration afin d'élaborer des stratégies de développement durable visant à améliorer globalement ses performances en matière d'ESG et assurer la mise en œuvre des initiatives connexes.

La responsabilité environnementale liée aux produits, la chaîne d'approvisionnement durable et la lutte contre les changements climatiques figuraient parmi les enjeux clés de RLX en matière d'ESG en 2021. Depuis sa création, RLX a investi 800 millions de RMB dans la recherche et le développement. RLX a établi sa matrice de laboratoire, qui se compose de huit laboratoires aux objectifs différents, et a développé une chaîne de recherche scientifique « 1+4 » couvrant la qualité des produits, la recherche physiochimique, la recherche toxicologique, l'évaluation d'impact à long terme et la recherche clinique.

RLX s'engage également à promouvoir le développement durable tout au long de la chaîne de valeur. RLX effectue régulièrement des évaluations portant sur les performances des fournisseurs existants en matière d'ESG. L'entreprise effectue également des audits tiers auprès de certains fournisseurs, conformément au Code de conduite des partenaires commerciaux de RELX et de la norme SA8000.

Entre-temps, RLX prône le concept de consommation durable et encourage les utilisateurs à participer au programme de recyclage « Pods Reborn » visant à recycler les capsules usagées. Le programme de recyclage Pods Reborn a couvert 188 villes en Chine à la fin du mois de juin 2022.

En avril 2022, RLX a également lancé son projet de réduction nette des émissions, Aim for Zero, qui vise à atteindre la neutralité carbone dans ses activités directes d'ici 2033 et tout au long de la chaîne de valeur d'ici 2050.

Depuis 2021, RLX divulgue ses informations environnementales dans le cadre du Carbon Disclosure Project (CDP) (projet de divulgation sur les émissions de carbone), y compris ses informations concernant les émissions de carbone, ses stratégies de lutte contre les changements climatiques et ses évaluations des risques et des possibilités liés aux changements climatiques. La méthode de divulgation et de notation environnementale du CDP est largement reconnue comme la norme de référence en matière de transparence environnementale des entreprises. À l'avenir, RLX divulguera régulièrement des informations sur ses progrès et ses réalisations auprès des investisseurs et la communauté mondiale, dans le cadre de son processus de décarbonisation.

