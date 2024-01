SPECTAIRE ANNONCE LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ACHAT À TERME AVEC METEORA FUNDS

WATERTOWN, Massachusetts, 18 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Spectaire Holdings Inc. (NASDAQ : SPEC), un leader mondial des technologies de surveillance de la qualité de l'air et de réduction des émissions, a annoncé aujourd'hui la finalisation du Contrat d'achat à terme (« FPA ») conclu le 14 janvier 2022 entre Perception Capital Corp. II (« PCCT ») et Meteora Funds (« le Vendeur ») relatif à une Opération à terme prépayée de gré à gré sur actions (« l'Opération d'achat à terme »).

Conformément aux termes du contrat, le Vendeur a acheté 885 574 actions ordinaires de Spectaire à des détenteurs qui ont choisi de racheter ces actions dans le cadre du Regroupement d'entreprises. Après avoir reçu un dernier avis de Résiliation anticipée facultative (« RAF »), le Vendeur a fait savoir que toutes les actions avaient été vendues, et qu'il ne restait donc plus d'actions dans le cadre du Contrat d'achat à terme. Les capitaux levés à la suite de la conclusion du Contrat d'achat à terme ont permis de financer l'accélération de la production concernant la solution AireCore de Spectaire.

À propos de Spectaire

Spectaire (Nasdaq : SPEC) est à l'avant-garde des technologies de surveillance de la qualité de l'air et de réduction des émissions. Spectaire propose des solutions innovantes qui favorisent la durabilité environnementale et la responsabilité d'entreprise.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « croire », « prévoir », « s'attendre », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention », « stratégie », « futur », « possibilité », « planifier », « peut », « devrait », « serait », « continuera », « entraînera probablement » et d'autres expressions similaires.

Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de Spectaire et sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des changements de circonstances, ainsi qu'à leurs effets potentiels, et ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées. Rien ne garantit que les développements futurs seront ceux qui ont été anticipés. Les déclarations prospectives reflètent des attentes et des hypothèses importantes, y compris, mais sans s'y limiter, des attentes et des hypothèses. Ces attentes et hypothèses sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des contingences concernant des événements futurs et, en tant que telles, sont susceptibles d'être modifiées. Les déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes ou d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels soient sensiblement différents de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits et identifiés dans les documents publics déposés par Spectaire auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »), ainsi que les éléments suivants : la capacité de Spectaire à poursuivre ses activités ; la nécessité pour Spectaire de disposer de capitaux supplémentaires importants ; l'historique d'exploitation limité de Spectaire ; l'historique des pertes de Spectaire ; la capacité de Spectaire à attirer des cadres qualifiés ; la capacité de Spectaire à s'adapter à des changements technologiques rapides et importants et à réagir à l'introduction de nouveaux produits afin de rester compétitif ; la perte d'un ou de plusieurs clients importants ou la non-exécution de leurs obligations ; les perturbations des opérations de fabrication de Spectaire ; l'évolution des réglementations gouvernementales entraînant la réduction de la demande pour les produits de Spectaire ou l'augmentation des dépenses de Spectaire ; les effets des crises sanitaires mondiales sur les plans d'affaires, la situation financière et les liquidités de Spectaire ; les changements ou les perturbations touchant les marchés des valeurs mobilières ; les évolutions législatives, politiques ou économiques ; l'incapacité de Spectaire à obtenir les autorisations nécessaires ou à se conformer aux lois et règlements et autres exigences réglementaires ; les accidents, les pannes d'équipement, les conflits du travail ou autres difficultés ou interruptions imprévues ; les dépassements de coûts potentiels ou les dépenses imprévues dans les programmes de développement ; les procédures judiciaires potentielles ; et l'incapacité de Spectaire à obtenir ou à maintenir une assurance couvrant l'ensemble de ses activités.

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent ou si l'une des hypothèses formulées par la direction de Spectaire s'avère incorrecte, les résultats réels peuvent varier de manière significative par rapport à ceux prévus dans ces déclarations prospectives.

Toutes les déclarations prospectives écrites et orales ultérieures concernant les questions abordées dans le présent communiqué et imputables à Spectaire ou à toute personne agissant en son nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par les mises en garde contenues ou mentionnées dans le présent communiqué. Sauf dans la mesure où la loi ou la réglementation en vigueur l'exige, Spectaire n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

Site Web : Spectaire.com