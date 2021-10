Spectrum Markets : Les volumes de négociation au troisième trimestre ont augmenté de 94 % par rapport à l'année précédente.

Au cours du trimestre, Spectrum a également enregistré le milliardième produit de bourse négocié, juste avant la date de son deuxième anniversaire, le 3 octobre. L'examen des deux premières années d'activité illustre encore davantage les progrès réalisés par Spectrum, le nombre de produits de bourse négociés d'octobre 2020 à septembre 2021 ayant augmenté de 173 % par rapport à la même période l'année précédente.

"Le fait de réaliser un nouveau trimestre en forte croissance organique au cours duquel nous avons franchi la barre du milliard de produits traités est une excellente façon de célébrer notre deuxième anniversaire, et je suis très fier des progrès que nous avons réalisés au cours de ces deux années", a déclaré Nicky Maan, PDG de Spectrum Markets. "Nous continuons à faire des progrès importants quant à notre plan de croissance à long terme, l'ajout des Turbos sur une sélection d'actions à notre éventail produits le mois dernier étant un fait particulièrement marquant."

"Pour l'avenir, les 12 prochains mois consisteront à poursuivre le développement de la plateforme en améliorant et en étendant encore les options de connectivité et l'infrastructure supportant la négociation, ainsi qu'à accueillir de nouveaux membres sur Spectrum et à explorer de nouvelles opportunités de produits."

Au cours du troisième trimestre 2021, 33,3 % des transactions ont eu lieu en dehors des heures traditionnelles (c'est-à-dire entre 17h30 et 9h00 CET). 84,1% de cette activité a porté sur des indices, 8% sur des paires de devises, 7,7% sur des matières premières et 0,2% sur des actions, les sous-jacents les plus échangés étant le DAX 40 (28,6%), le NASDAQ 100 (15,2%) et l'OMX 30 (15,1%).

