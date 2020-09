Stars of Science affronte de nouveaux défis avec la saison 12

Depuis 2009, Stars of Science la première émission panarabe alliant éducation et divertissement invite les innovateurs de la région âgés de 18 à 35 ans à concevoir des solutions pour leurs communautés. Cette saison, ces entrepreneurs en herbe créeront des solutions technologiques pour répondre à des enjeux modernes, telles que les menaces sécuritaires posées par l'utilisation des nouvelles technologies dans la vie de tous les jours.

« L'innovation est plus que jamais une nécessité alors que le monde est confronté à des défis sans précédent », a déclaré Khalifa Essa Al Kubaisi, Responsable des relations médias de la Fondation du Qatar, « Stars of Science encourage la collaboration, l'esprit entrepreneurial et la recherche dans le but de cultiver le talent scientifique local, essentiel pour aider nos communautés à résoudre les problèmes auxquels nous faisons face ».

L'émission de neuf épisodes suit huit candidats qui s'affronteront pour transformer leurs idées en prototypes pertinents et compétitifs sur les marchés locaux et internationaux. Ce marathon de l'innovation met à l'épreuve leur sens de la science, de l'ingénierie et des affaires, durant plusieurs étapes allant de la conceptualisation au prototypage, ainsi qu'une phase de tests, avant l'épisode de la Grande Finale.

Les concurrents auront accès à des ressources inégalées, notamment à un espace d'innovation à la pointe de la technologie, où sont installés des postes de travail en open-space qui favorisent la collaboration entre candidats. L'émission accueillera également des figures des institutions spécialisées dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques du Qatar et du monde, qui apporteront les expertises nécessaires au développement des projets.

Le jury de Stars of Science, composé du professeur Fouad Mrad, du Dr Khalid Al-Ali et du professeur Abdelhamid El-Zoheiry, continuera d'instaurer des normes scientifiques élevées et de fournir des conseils d'experts aux candidats. À la fin de chaque épisode, ils sélectionneront les projets les plus prometteurs pour poursuivre l'aventure, en veillant à ce que les idées les plus performantes soient présentées au monde entier lors du dernier épisode, quelles que soient les circonstances.

« Les téléspectateurs ne seront pas seulement témoins de l'excellence scientifique arabe, mais également de la persévérance de la jeunesse de la région cette saison », a déclaré le Professeur Mrad. « La pandémie de COVID-19 a soulevé d'importants enjeux pour l'émission Stars of Science et ses concurrents. Cependant, nos candidats ont démontré leur résilience, en s'adaptant et en poursuivant leur travail avec rigueur ».

Les anciens candidats de Stars of Science reviendront dans l'émission pour participer à la sélection des candidats lors des épisodes des auditions, tout en co-présentant les épisodes aux côtés du célèbre présentateur de l'émission, Khaled Al Jumaily.

Partie intégrante du Parc des Sciences et de la Technologie du Qatar - le centre d'innovation technologique, d'entreprenariat et de développement de la Fondation du Qatar - Stars of Science est au cœur d'un écosystème d'innovation dynamique qui s'efforce d'impacter les sociétés du monde entier.

La communauté Stars of Science, avec plus de 139 membres répartis dans 18 pays, contribue à créer une culture de l'innovation dans toute la région. En brisant les barrières de l'innovation devant des milliers de spectateurs, Stars of Science favorise la mise en place d'un écosystème entrepreneurial dans le monde arabe afin de mieux préparer les générations futures.

Rendez-vous le 11 septembre pour le premier épisode de la saison. Pour le programme complet de diffusion de la Saison 12 de Stars of Science, veuillez visiter www.starsofscience.com

À propos de Stars of Science

Stars of Science, la première émission du monde arabe dédiée à l'innovation, est une initiative de la Fondation du Qatar (QF) qui allie éducation et divertissement. L'émission offre aux innovateurs arabes la possibilité de développer des solutions technologiques qui bénéficient à leurs communautés, à leur santé ou leur mode de vie, et qui contribuent à préserver l'environnement.

Au cours d'un processus de douze semaines, les participants doivent prouver l'efficacité de leurs solutions au sein d'un espace d'innovation partagé, lors d'une course contre la montre et avec l'appui d'une équipe d'ingénieurs et de développeurs produits expérimentés. Un jury d'experts évalue et élimine les candidats chaque semaine lors des étapes de prototypage et de validation. Les quatre derniers finalistes en lice s'affronteront pour remporter une part de 600 000 dollars américains qui leur permettra de financer le lancement de leur projet. La part de chacun sera déterminée en fonction de la note attribuée par le jury et le vote en ligne du public.

Stars of Science sera diffusé tous les vendredis et samedis du 11 septembre 2020 au 6 novembre 2020. Pour le programme complet de diffusion de la Saison 12 de Stars of Science, veuillez visiter www.starsofscience.com

La Fondation du Qatar - Libérer le potentiel humain

La Fondation du Qatar (Qatar Foundation - QF) pour l'Éducation, la Science et le Développement Communautaire est une organisation privée à but non lucratif, qui soutient le Qatar dans sa transformation vers une économie diversifiée et durable. QF aspire à servir le peuple du Qatar et au-delà en offrant des programmes axés sur l'innovation dans les domaines de l'éducation, de la science et de la recherche et du développement communautaire.

Fondée en 1995 par Son Altesse Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, l'Émir père, et Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, qui partageaient une vision commune, celle d'offrir au Qatar une éducation de qualité. Aujourd'hui, le système éducatif de niveau international de QF offre des possibilités d'apprentissage en continu, dès l'âge de six mois et jusqu'au doctorat, ce qui permet aux diplômés de s'épanouir dans un environnement international et de contribuer au développement de la nation.

QF crée également un centre d'innovation multidisciplinaire au Qatar, où des chercheurs se penchent sur des défis locaux et mondiaux. En encourageant une culture d'apprentissage tout au long de la vie et en favorisant l'engagement social à travers des programmes qui incarnent la culture qatarie, QF s'engage à autonomiser la communauté locale et à contribuer à un monde meilleur pour tous.

Pour la liste complète des initiatives et projets de QF, veuillez visiter : http://www.qf.org.qa/

