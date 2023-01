STL poursuit son élan positif vers un leadership mondial et plus de rentabilité

Augmentation du chiffre d'affaires de 28 % et de l'EBITDA de 17 % depuis le début de l'année

Croissance de 73 % du chiffre d'affaires sur les marchés mondiaux depuis le début de l'année

Le chiffre d'affaires des activités d'optique est multiplié par 1,8 et l'EBITDA par 3 en glissement annuel

PARIS, 29 janvier 2023 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), une société leader sur le marché des solutions optiques et numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 décembre 2022. STL a fait preuve d'une attention particulière aux secteurs en croissance, à l'efficacité opérationnelle et à l'allocation stratégique de ses capitaux, ce qui s'est traduit par de solides performances financières. Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 46 % par rapport à l'année précédente et de 28 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'EBITDA a augmenté de 17 % par rapport à l'année précédente.

STL Q3 FY23 at a glance

Les réseaux denses en fibre optique sont devenus absolument essentiels pour l'inclusion numérique et les cas d'utilisation avancée. Les fournisseurs de services du monde entier veulent apporter plus de fibre, plus rapidement à leurs clients. En Inde, le déploiement de la 5G bat son plein et nécessite un fibrage rapide. STL investit constamment dans ses capacités fondamentales et dans la R&D afin d'intégrer davantage de capacité et d'innovation dans ces réseaux optiques. L'entreprise vise une croissance évolutive dans le secteur optique et des flux de revenus durables dans le secteur des services mondiaux.

Voici quelques points clés des performances :

1.Croissance de 73 % du chiffre d'affaires sur les marchés mondiaux - Grâce à sa chaîne de valeur intégrée et à ses capacités dans le domaine de l'optique, STL a continué à gagner du terrain sur ses marchés cibles des États-Unis et de l'Europe. L'usine de fabrication de fibres de STL en Chine et l'usine de câbles aux États-Unis ont commencé leurs opérations commerciales et aideront la société à capter de nouvelles demandes

2.Un solide carnet de commandes de 1514 millions USD - Grâce à sa capacité à concevoir des solutions uniques pour les fournisseurs de services, la société a signé des contrats de plusieurs millions et de plusieurs années avec des fournisseurs de services de premier plan

3.Une plus grande traction sur l'interconnexion optique - Pour soutenir les déploiements FFTx, STL a remporté un contrat de plusieurs millions de dollars pour l'interconnexion optique, qui comprend des accessoires FTTx prêts à l'emploi et des solutions connectorisées, avec un important fournisseur de services de télécommunications européen

4.Commandes de fibrage en Inde dans le cadre du déploiement de la 5G - La société s'est associée à des fournisseurs de services indiens pour leurs plans de déploiement de la fibre optique à l'échelle nationale, avec des commandes d'une valeur d'environ 63 millions USD

5.Progrès dans la réalisation des objectifs « zéro émission » - En gardant un œil sur son ambition zéro émission d'ici 2030, STL a concentré ses efforts sur les opérations durables en réduisant ses émissions de carbone de 6 400 tCO2e et en détournant plus de 33 000 MT de déchets des décharges. Elle a également poursuivi ses initiatives de gestion de l'eau en récoltant et en recyclant plus de 125 000 m3 d'eau

Principaux résultats financiers

STL a poursuivi son élan positif tout en se concentrant sur une allocation prudente de son capital et sur la rentabilité. Plus précisément, dans le domaine de l'optique, la société a enregistré une augmentation de 78 % de son chiffre d'affaires grâce à l'acquisition de nouveaux clients et à de meilleures réalisations.

Données financières en USD Mn 9M (depuis le début de l'année)

Année fiscale 2022 9M (depuis le début de l'année)

Année fiscale 2023 Depuis le début de l'année (croissance de 9M) T2 2023 T3 2023 Croissance

trimestrielle Chiffre d'affaires 494 634 28 % 211 236 12 % EBITDA 70 82 17 % 29 32 8 % *Résultats financiers des opérations continues

À propos de la performance de la société, Ankit Agarwal, directeur général de STL, a déclaré : « Notre performance ce trimestre a été solide. L'accent mis sur les liquidités et la rentabilité, ainsi que les sorties calibrées des activités à petite échelle, nous ont préparés à une croissance à long terme. Je suis enthousiasmé par la dynamique du marché et le rythme de nos acquisitions de clients sur nos marchés clés. Pour ce qui est de l'avenir, je vois l'innovation technologique et la R&D jouer un rôle central dans notre parcours pour devenir l'un des trois premiers acteurs du secteur optique dans le monde. Au quatrième trimestre et au-delà, nous continuerons à donner la priorité aux domaines de croissance, à optimiser notre structure financière et à continuer avec discipline.

À propos de STL - Sterlite Technologies Ltd.

STL est un leader mondial des solutions optiques et numériques qui propose des offres avancées pour construire des réseaux 5G, ruraux, FTTx, d'entreprise et de centres de données. L'entreprise, animée par son objectif de « Transformer des milliards de vies en connectant le monde », conçoit et fabrique sur 4 continents avec des clients dans plus de 100 pays. Les opérateurs de télécommunications, les sociétés de cloud computing, les réseaux citoyens et les grandes entreprises reconnaissent et font confiance à STL pour ses capacités avancées en matière de connectivité optique, de services mondiaux et de solutions numériques et technologiques afin de construire des réseaux numériques omniprésents et prêts pour le futur. Les objectifs commerciaux de STL sont axés sur le client, la R&D et la durabilité.

Championne de la fabrication durable, l'entreprise s'est engagée à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2030. Forte de talents de plus de 30 nationalités, STL a reçu de nombreux prix « Great Place to Work » et a été élue « meilleure entreprise pour les femmes ».

