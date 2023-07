STL renforce son partenariat avec Windstream pour permettre une connectivité rapide par fibre aux États-Unis

COLUMBIA, Caroline du Sud, LONDRES et MILAN, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), société leader dans le domaine des solutions optiques et numériques , a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec Windstream, une société privée de communications et de logiciels, afin de soutenir leurs projets d'expansion à grande échelle de la fibre optique.

Windstream Wholesale, leader des solutions rapides et flexibles de pointe dans le domaine des technologies optiques, a plusieurs projets de construction de fibre optique en cours, notamment une extension de sa ligne actuelle de Tulsa (Oklahoma), la ligne qui part de Little Rock (Arkansas) à Memphis (Tennessee), une nouvelle construction de fibre optique allant de Raleigh (Caroline du Nord) à Jacksonville (Floride) et un autre projet qui part de New York City à Montréal. De plus, Windstream, par l'intermédiaire de son entreprise Kinetic, offre la meilleure expérience Internet à un nombre croissant de foyers, d'entreprises et d'opérateurs partenaires dans toute l'Amérique. Kinetic by Windstream investit 2 milliards de dollars pour étendre considérablement le service Internet gigabit dans les 18 États où elle est implantée.

La collaboration a débuté en février 2021, lorsque STL a commencé à fournir des solutions de réseautage optique à Windstream. S'appuyant sur cette base, la STL a élargi son offre pour proposer des conceptions optiques avancées telles que les câbles à forte teneur en fibres Intelligently Bonded Ribbon et les rubans plats, en plus de ses câbles optiques à tubes libres. Ces produits sont conçus pour garantir un déploiement plus rapide, une longévité supérieure du réseau et une grande évolutivité, ce qui répond parfaitement aux exigences de Windstream Wholesale en matière de réseaux optiques métropolitains et longue distance, qui proposent actuellement à ses clients des services d'ondes allant jusqu'à 400G et prendront en charge la transmission de 800G à l'avenir.

« Pour nous, la priorité absolue est d'offrir la meilleure portée et la meilleure expérience client à nos consommateurs, y compris aux plus grands hyperscalers du monde », a déclaré Buddy Bayer, président de Windstream Wholesale and Enterprise. « Et nous voulons le faire rapidement. Windstream place la barre très haut en termes de technologie et d'ingénierie et nous sommes convaincus que STL, avec près de 30 ans d'expertise dans le domaine de l'optique et une présence mondiale, saura soutenir nos ambitions en matière de connectivité. Le fait que les deux sociétés soient également engagées en faveur du haut débit en milieu rural est un autre atout. »

« STL et Windstream sont extrêmement bien positionnées pour tirer profit des futures opportunités de marché telles que le programme BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment) de 42 milliards de dollars », a déclaré Jeff Small, président de Kinetic by Windstream. « Kinetic s'engage à fournir le service Internet le plus rapide et le plus fiable aux habitants des communautés sous-connectées en utilisant les meilleurs matériaux de construction fabriqués ici en Amérique ».

Le programme BEAD et d'autres projets fédéraux américains dans le domaine des infrastructures comportent des exigences de fabrication nationale en matière de câbles à fibre optique et d'autres équipements. STL a créé en Caroline du Sud une usine de fabrication de pointe, certifiée Industry 4.0, qui lui permettra de produire des solutions optiques « made in America » pour Windstream et d'autres fournisseurs de services. STL s'engage à produire des matériaux conformes dans des délais plus courts que la moyenne du marché grâce à cette démarche d'onshoring et à la flexibilité de sa chaîne d'approvisionnement mondiale.

Exprimant son enthousiasme à l'égard de ce partenariat, Paul Atkinson, PDG de la division de réseautage optique de STL, a déclaré : « Nos clients sont au centre de nos préoccupations. Notre objectif est de collaborer et de développer conjointement des solutions optiques avancées et durables avec nos principaux clients afin qu'ils puissent contribuer à la réalisation des ambitions des États-Unis en matière de large bande. Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler encore plus étroitement avec Windstream afin de créer ensemble de la valeur pour les communautés et les entreprises aux États-Unis. »

À propos de STL

STL, animée par son objectif de « Transformer des milliards de vies en connectant le monde », conçoit et met au point des solutions optiques et numériques avancées sur 4 continents et compte des clients dans plus de 100 pays. Les opérateurs de télécommunications, les sociétés de cloud computing, les réseaux citoyens et les grandes entreprises reconnaissent et font confiance à STL pour ses capacités avancées en matière de connectivité optique, de services mondiaux et de solutions numériques et technologiques afin de construire des réseaux numériques omniprésents et prêts pour le futur. Championne de la fabrication durable, l'entreprise s'est engagée à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2030. Forte de talents de plus de 30 nationalités, STL a reçu de nombreux prix « Great Place to Work » et a été élue « meilleure entreprise pour les femmes ». En savoir plus , Nous contacter, stl.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube

À propos de Windstream

Windstream Holdings est une société privée de communications et de logiciels. Windstream Wholesale est un leader des technologies optiques innovantes qui établit des partenariats étroits avec les opérateurs, les fournisseurs de contenu et de médias, et les agences gouvernementales fédérales pour fournir des solutions de transport et d'ondes personnalisées, rapides et flexibles. Des informations supplémentaires sont disponibles sur windstream.com ou sur windstreamwholesale.com . Suivez-nous sur Twitter à l'adresse @Windstream.

