Stratio BD fait son entrée dans le Magic Quadrant des Outils d'Intégration de Données de Gartner pour 2024 et dans le Radar Impact des Technologies Émergentes

LONDRES, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Stratio BD, spécialiste de l'IA Generative Data Fabric, annonce aujourd'hui son entrée dans le Magic Quadrant des Outils d'Intégration de Données de Gartner pour 2024, avec la mention Honorable.

Le Magic Quadrant de Gartner pour les Outils d'Intégration de Données est la référence de l'industrie pour évaluer les principales entreprises dans le secteur de la donnée, et est régulièrement utilisé par les dirigeants d'entreprise pour prendre des décisions éclairées lors du choix de la sélection de solutions d'intégration de données appropriées.

Gartner a félicité Stratio BD pour son produit Generative AI Data Fabric, qui simplifie la compréhension des données pour les utilisateurs métier en cartographiant les données d'entreprise dans sa couche de données métier unifiées.

Óscar Méndez, CEO et fondateur de Stratio BD, a déclaré : " La Mention Honorable de Stratio BD reflète notre savoir-faire technique et notre pensée visionnaire.

« Nous sommes fiers d'avoir été reconnus pour fournir une couche de données métier avec une IA générative grâce à notre architecture de Data Fabric - ce que de nombreuses entreprises bien établies, et régulièrement incluses dans le Magic Quadrant, n'ont fait qu'esquisser dans leurs feuilles de route respectives.



« Pour les entreprises à la recherche de solutions innovantes en matière de données, il est important de regarder au-delà des fournisseurs 'de renom' et de considérer les entreprises qui fournissent des produits de pointe sur le marché, même si elles ne répondent pas encore aux critères de Gartner en termes de chiffre d'affaires ou de présence sur le marché.

« Avec nos plans d'expansion ambitieux et une croissance de 40 % d'une année à l'autre, nous sommes convaincus que notre produit sera bientôt un outil de gestion de données privilégié par les entreprises. »

La mention honorable de Stratio BD fait suite à son entrée dans le Emerging Tech Impact Radar de Gartner. Ce rapport met en évidence les 26 technologies les plus disruptives au niveau mondial sur le marché des données et de l'analyse.



Le produit Stratio Generative AI Data Fabric offre aux entreprises une solution MDM modulables, améliorant la qualité des données en localisant et en centralisant automatiquement les données dans une couche de virtualisation, où on leur donne ensuite une signification métier grâce à l'utilisation d'ontologies sémantiques.

Dans le cadre de l'engagement de l'entreprise à démocratiser les données, Stratio BD a introduit Stratio Gen-AI sur le marché : le premier moteur d'IA générative au monde pour les entreprises, qui permet de gérer et d'accéder aux données en toute sécurité grâce à l'utilisation de plusieurs Grands Modèles de Langage (LLM).

Stratio Gen-AI permet aux utilisateurs de lancer des requêtes complexes en langage naturel et de recevoir des réponses sûres, précises et accessibles en quelques secondes, sans aucun savoir-faire technique, notamment des questions telles que "quelle est la quantité de stock de notre produit le plus populaire disponible cette semaine " ou " combien de prêts ont été approuvés ce trimestre ".

