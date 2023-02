Suma Capital, investisseur pour la transition énergétique basé à Barcelone, étend son activité en Europe avec un nouveau bureau à Paris

Suma Capital étend son activité en Europe avec son nouveau fonds infrastructure de 300 millions, Climate Impact Fund III, classé SFDR Article 9, le plus haut standard en matière d'investissement durable.

Suma Capital renforce son équipe avec l´arrivée de Jérôme Petitjean en charge du nouveau bureau de Paris et qui a plus de 25 ans d'expérience dans le financement de projets et l'investissement en infrastructures dans les secteurs des services publics, de l'énergie et des transports.

BARCELONE, Espagne, 9 février 2023 /PRNewswire/ -- Suma Capital, gestionnaire d'investissement indépendant leader dans le domaine de la transition énergétique, ouvre un bureau à Paris, après Barcelone et Madrid, afin d´étendre son activité en Europe et dynamiser son plan de croissance hors Espagne.

Ce plan s´inscrit dans le déploiement du troisième fonds d'infrastructures durables Climate Impact Fund III, lancé en 2022 et classé « Article 9 » au règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), le plus haut standard en matière d'investissement durable.

L'objectif du Fonds est d'investir dans des infrastructures pour la transition énergétique, les mobilités propres et l'économie circulaire. Ces projets seront alignés sur la taxonomie européenne avec un impact favorable sur l'environnement, mesurable et vérifiable, et structurés pour générer un rendement récurrent.

Le Climate Impact Fund III bénéficie du soutien d´investisseurs institutionnels, de fonds de pension, de fonds de fonds, de compagnies d'assurance, de family offices et du Fonds Européen d´Investissement à hauteur de 75 millions, soutenu par le programme InvestEU.

Ce troisième fonds infrastructures de Suma Capital en Europe s´appuie sur la performance et la stratégie des deux fonds précédents, pionniers en Espagne, ayant mobilisé 350 millions d'euros d'investissements à travers 21 projets de transition énergétique et d'économie circulaire.

En sept mois seulement, le Climate Impact Fund III a mené à bien deux transactions : une participation de 85% dans la société Biomethane Initiatives, une coentreprise avec le groupe Sitra, acteur du secteur du biogaz, et une participation de 70% dans la société de recyclage de déchets de construction et de scories d'acier Adec Global. Le Fonds prévoit d'investir dans 10 à 15 projets en tant qu'investisseur majoritaire.

La mesure de la performance du Fonds pour l´équipe de gestion sera liée à l'atteinte d'objectifs d'impact environnemental. Chaque projet bénéficiera d'un suivi et d'une évaluation réalisée par un auditeur indépendant.

L'équipe infrastructure a été renforcée avec l'arrivée de Jérôme Petitjean, nouveau partner en charge du bureau de Paris. Ingénieur avec plus de 25 ans d'expérience dans le financement de projets et l'investissement en infrastructures dans les secteurs des services publics, de l'énergie, des transports et mobilités propres, Jérôme a travaillé au sein du Ministère de la transition écologique et à la Ville de Paris.

Avant de rejoindre Suma Capital, Jérôme a travaillé sept ans au sein de Demeter Investment Managers, l'un des principaux acteurs européens du capital-risque, du capital-investissement et des infrastructures pour la transition écologique et énergétique, où il était partner pour les fonds infrastructures.

À propos de Suma Capital :

Suma Capital est un gestionnaire d'actifs alternatifs indépendant, qui se concentre sur les investissements durables à travers trois activités : infrastructure, croissance et capital-risque. Suma Capital est un acteur européen avec plus de 800 millions d'euros sous gestion. Le pôle Infrastructure est une initiative pionnière qui soutient la transition énergétique et l'économie circulaire par des prises de participation depuis 10 ans. Son objectif est d'obtenir un rendement à la fois financier et socio-environnemental. Suma Capital a des bureaux à Barcelone, Madrid et Paris.

