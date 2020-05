Suning.com a publié ses résultats financiers du 1er trimestre 2020, le GMV a atteint 88,7 milliards de RMB

NANJING, Chine, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- Suning.com (002024.SZ), leader chinois de la distribution intelligente O2O, détenu par le Suning Holdings Group, a publié ses résultats financiers pour le 1er trimestre 2020. Selon le rapport, Suning.com a réalisé un chiffre d'affaires de 57,839 milliards de RMB (8,172 milliards USD) et un volume de marchandise brut (GMV) de 88,672 milliards de RMB. Parmi ceci-ci, le GMV de la plateforme ouverte en ligne a atteint 24,168 milliards de RMB, en hausse de 49,05 % en glissement annuel. Face à la flambée de la pandémie, Suning.com a cherché à apporter des changements positifs. La société a développé le commerce en ligne et le service de livraison à domicile avec vigueur. Le GMV du commerce en ligne a atteint 61,04 milliards de RMB, soit 68,85 % du total de l'activité globale.

Face à la pandémie, Suning.com a tiré pleinement parti des capacités opérationnelles Internet complètes couvrant tous les scénarios accumulées, des produits pleine catégorie et de la logistique autogérée. La société a également découvert l'activité de consommation communautaire, développé le service de livraison à domicile, et renforcé le partenariat de marque écologique. Grâce à ces transformations, l'échelle des produits de base de Suning.com a augmenté progressivement, bien plus que le niveau moyen industriel, démontrant une fois de plus la vigueur et le potentiel du commerce de détail intelligent plein scénario de Suning.

Au cours du 1er trimestre 2020, Suning.com a garanti aux consommateurs une abondance de produits et des opérations ininterrompues. Suning Carrefour et Suning Convenience Store ont optimisé la chaîne d'approvisionnement et assuré les besoins logistiques de plus de 100 villes. En ce qui concerne la demande de consommation de l'économie paresseuse, Suning.com a entièrement optimisé ses services à domicile, de la technologie informatique à la structure des produits, en établissant une intégration de la chaîne d'approvisionnement du magasin et de l'entrepôt, en assurant la ponctualité des livraisons, en augmentant le trafic en ligne et en améliorant la réputation de la plateforme. Au 1er trimestre, Suning.com comptait 23 millions de nouveaux membres enregistrés et le nombre total de membres a dépassé les 578 millions. Les utilisateurs actifs mensuels ont notamment augmenté de 36,87 % en glissement annuel. En outre, Suning Carrefour a réalisé deux bénéfices trimestriels consécutifs et le service de livraison à domicile a affiché une performance de premier plan, représentant 10 % du total des ventes de Carrefour en mars. Qui plus est, l'échelle commerciale de la catégorie des produits de grande consommation Suning.com a enregistré une croissance de 167,99 % en glissement annuel.

Au 1er trimestre de 2020, Suning.com a procédé à des changements stratégiques et maintenu ses avantages opérationnels en accélérant l'expansion sur le marché de niveau inférieur et en découvrant un nouveau modèle d'affaires. Au cours de la période considérée, la société a encouragé les employés des magasins à vendre via la diffusion en continu, générant ainsi une croissance de 194,84 % de l'activité Tuike (recommandation communautaire). Dans le même temps, le nombre de nouvelles franchises Retail Cloud a atteint 466 et le nombre total des franchises a atteint 4963. En outre, Suning Logistics a formé un service de diversité et de haute efficacité en s'associant à de nombreuses sociétés 3C, d'électroménager, de mobilier, de produits alimentaires et de marchandises diverses.

Le président du groupe Suning.com, Zhang Jindong, a mentionné que le déclenchement de la pandémie a exercé un énorme impact économique à court terme, qui n'affectera pas le développement prospectif à long terme de l'économie chinoise. En 2020, Suning continuera à focaliser sur un développement stable et des investissements soutenus, à renforcer la construction d'infrastructures et à mettre en œuvre son activité d'ouverture et d'intégration. Suning continuera d'optimiser le développement couvrant tous les scénarios et d'élargir le rendement de la capabilité des ressources.

