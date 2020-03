Suning International fait don de masques médicaux à l'Italie afin de soutenir le combat contre le coronavirus

NANKIN, Chine, 12 mars 2020 /PRNewswire/ -- Suning International a annoncé qu'elle va faire un premier don de 300 000 masques médicaux avec d'autres produits de soins de santé, comme les vêtements protecteurs et les produits de désinfection, afin de soutenir l'Italie dans son combat contre le coronavirus en s'appuyant sur sa chaîne logistique à l'échelle mondiale.

Alors que la flambée du virus s'aggrave en Italie, Wang Yi, conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, et Luigi Di Maio, ministre italien des Affaires étrangères, ont déclaré que l'amitié entre les deux pays constatera de nouveaux progrès grâce à leur travail pour juguler la propagation rapide du virus. Pour aider les sociétés italiennes à affronter l'épidémie, Suning International a décidé d'acheter des fournitures médicales pour l'Italie en se basant sur son système mondial de chaîne logistique.

« Nous espérons que l'expérience fructueuse de la Chine dans son combat contre le coronavirus pourra contribuer à arrêter la propagation rapide du virus en Italie, » a commenté Steven Zhang, président de Suning International. « Parallèlement, nous allons poursuivre et renforcer notre contribution afin d'appuyer l'Italie dans sa lutte contre cette urgence. »

Pour venir en renfort face à cette urgence en Italie, Inter Milan, propriété de Suning Group, a déjà fait don le 5 mars de 100 000 euros au département des sciences biomédicales et cliniques « L. Sacco » de Milan afin d'appuyer les activités de recherche de cette institution. L'Italie aura par ailleurs été en 2019 le premier pays du G7 à se joindre à 'l'Initiative de la Ceinture et la Route'. Suning International a ensuite signé des accords stratégiques avec l'ICE (Agence italienne pour le commerce extérieur) en vue d'élargir continuellement la communication commerciale et culturelle, et de renforcer la coopération entre marques mondiales.

SOURCE Suning