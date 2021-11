Superdry s'associe à Brooklyn Beckham pour promouvoir les collections durables de la marque

Ensemble, nous explorons la façon dont nous pouvons créer un avenir meilleur et réaliser notre ambition de diriger par le style tout en laissant un héritage environnemental positif. Construite à partir de matériaux recyclés, notre nouvelle collection de vestes durables, avec Brooklyn, est encore meilleure. Nous avons conçu une collection de vêtements d'extérieur utilisant des matériaux recyclés qui est plus importante que celle de toute autre marque mondiale. Cette gamme complète offre un éventail de couleurs, de coupes, de styles et de silhouettes, tout en utilisant un rembourrage recyclé à faible impact. Vous pouvez être beau tout en faisant le bien.

« Nous avons écouté nos consommateurs et redéfini l'ambition de notre marque pour nous assurer que nous laissons un héritage environnemental positif. Brooklyn Beckham soutient cette vision d'un avenir plus durable », déclare le PDG Julian Dunkerton. « Avoir le soutien de Brooklyn est un témoignage de ce que nous faisons en tant que marque. En tant qu'entreprise, nous voulons apporter des changements positifs aux générations actuelles et futures, une génération à laquelle Brooklyn s'adresse. »

Portant nos t-shirts ravivés en coton 100 % biologique, nos vestes longues matelassées 100 % recyclées et nos chaussures véganes emblématiques, Brooklyn nous rejoint dans notre voyage continu dans le monde de la mode durable. « La durabilité a toujours été une cause importante pour moi. La décision était donc simple et j'ai accepté ce partenariat avec Superdry », déclare Brooklyn. « Lorsque j'ai découvert qu'ils avaient l'ambition de devenir la marque de mode la plus cotée au monde d'ici 2030, je savais que je voulais me joindre à eux, et peu importait comment. J'ai toujours été impressionné par le travail qu'ils ont accompli en coulisse pour atteindre leur objectif. »

Brooklyn a sélectionné ses pièces préférées dans nos collections Sustainable Sourced, photographiées par Justin Campbell, un photographe basé à Los Angeles, parmi lesquelles nos baskets 100 % recyclées, en coton biologique et végétaliennes. Les objectifs de la marque sont renforcés : 39 % des vêtements seront fabriqués à partir de matériaux biologiques, recyclés ou à faible impact en 2022, et 65 % en 2025. De même, plus de 6 500 agriculteurs participeront à notre programme de formation à la conversion au coton biologique en 2022, et 20 000 agriculteurs en 2025. Nos chaussures de sport végétaliennes, certifiées par la Vegan Society, ont été soumises à des tests de résistance jusqu'à 250 000 fois pour garantir leur durabilité. Les matériaux supérieurs utilisent 33 % de matières recyclées et ont subi jusqu'à 172 tests pour garantir qu'ils ne contiennent aucun sous-produit animal. Il s'agit de vêtements essentiels pour un style quotidien et de pièces d'investissement intemporelles.

Superdry certifie chaque veste. Nous savons combien de bouteilles ont été utilisées pour créer le remplissage de chaque veste. Selon la taille et le remplissage requis, 4 à 58 bouteilles recyclées sont utilisées. Rien que cette année, nous avons détourné 43,9 millions de bouteilles en plastique des décharges, de l'incinération et de l'océan. Notre philosophie ne consiste pas seulement à rechercher des options durables, mais aussi à nous assurer que nous nous procurons des matériaux de haute performance qui ne compromettent pas la durabilité ou le style exceptionnel. Notre garniture recyclée est tout aussi chaude que n'importe quelle autre garniture de veste et durera des années.

Le tout nouveau magasin phare de Superdry ouvrira ses portes le 10e novembre comme le magasin le plus durable d'Oxford Street. 360 – 366 Oxford Street, London, W1C 1JN.

