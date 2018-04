Sur la liste des dix semaines internationales de la mode incontournables qui sont annoncées figurent deux éditions chinoises

En 2017, les dix semaines internationales de la mode les plus importantes ont été la Semaine de la mode à Paris, la Fashion Week de Milan, la Fashion Week de New York, la Fashion Week de Londres, l'Amazon Fashion Week de Tokyo, la Semaine de la mode de Shanghai, la Semaine chinoise de la mode (Pékin), la Fashion Week de Séoul, la Fashion Week de Russie et la Fashion Week de Singapour successivement ; il y a autrement dit cinq semaines asiatiques, quatre européennes et une américaine. Dans l'ensemble, la Semaine de la mode à Paris, la Fashion Week de Milan, la Fashion Week de New York et la Fashion Week de Londres occupent toujours des positions de premier plan, tandis que celles d'Asie prennent de l'essor à un rythme plus rapide. Les « éléments chinois » et la « beauté chinoise » mènent désormais peu à peu la tendance de la mode internationale.

Parmi les dirigeants et les officiels qui ont assisté à la conférence de presse, on compte Xiao Guiyu, vice-président du Congrès populaire municipal chinois de Shanghai, Shang Yuying, directrice de la Commission municipale du commerce de Shanghai, Jiang Wei, président de la succursale de Shanghai de l'agence de presse Xinhua, Tong Jisheng, président d'Orient International (Holding) Co., Ltd., Liu Ping, gouverneur adjoint du district de Changning, Shanghai, Liu Min, directeur adjoint de la Commission municipale du commerce de Shanghai, ainsi que Cao Wenzhong, vice-président du Service d'informations économiques chinoises de Xinhua, l'agence Chine nouvelle.

L'indice mondial de l'industrie de la mode - indice de vitalité des semaines de la mode évalue de manière exhaustive la vitalité du développement des semaines internationales de la mode à l'aune de trois axes, qui sont la couverture médiatique, le rayonnement des cercles d'affaires et la convergence des éléments. En général, la mode est un secteur en plein essor en Chine. Les consommateurs chinois jouent un rôle de plus en plus important sur les marchés grand public mondiaux et ils représentent une partie extrêmement importante de la consommation en termes de mode à l'échelle internationale.

Selon la recherche, le niveau de spécialisation qui s'est progressivement amélioré et la chaîne industrielle de plus en plus perfectionnée des semaines locales de la mode sont les deux moteurs de la consommation de l'industrie de la mode à différents niveaux. En tant que modèle du cercle de la mode en Chine, la Semaine de la mode de Shanghai est bien équilibrée entre les trois axes cités ci-dessus ; elle voit son envergure croître rapidement et connaît une innovation continue dans les formes. Elle impressionne ainsi le monde avec son énorme potentiel de développement. En plus de la Semaine de la mode de Shanghai et de la Semaine chinoise de la mode (Pékin) qui sont d'ores et déjà bien développées, les Semaines de la mode dans les villes de Shenzhen, Dalian, Xiamen et Wuhan ont également une projection caractéristique.

Selon Tong Jisheng, président d'Orient International (Holding) Co., Ltd., l'échange international de culture de la mode d'aujourd'hui révèle trois tendances. Premièrement, la plate-forme de communication de la mode entre l'Orient et l'Occident a glissé du pôle occidental du siècle dernier à l'oriental, la Chine émergeant comme centre de communication de la mode. Shanghai devrait être le prochain berceau de la mode, qui intègre les civilisations orientales et occidentales, après Milan, Paris, Londres et New York. Par ailleurs, des activités liées à la communication ont lieu plus souvent et présentent des niveaux plus élevés, un plus grand nombre de participants et des contenus enrichis. Enfin, la recherche sur la théorie de la mode augmente progressivement, ce qui n'aura de cesse d'enrichir les théories de la mode orientale et occidentale et accélérera une intégration qui transcende le temps, les régions et la culture des modes orientale et occidentale.

Le Plan directeur de Shanghai (2017-2035) stipule la construction de la marque d'une métropole culturelle internationale, le rassemblement des talents et des organisations culturel(le)s du monde entier et la volonté de faire de Shanghai le centre de l'industrie mondiale du design et de la mode, le centre de créativité du design et le centre de formation professionnelle. Depuis quelque temps, Shanghai forge avec vigueur les quatre grandes marques de « Shanghai Service », « Made in Shanghai », « Shopping in Shanghai » et « Shanghai Culture ». En alliant parfaitement les quatre grandes marques, l'industrie de la mode représente avec éclat la force intégrée de Shanghai et elle constitue l'une des industries clés essentielles pour le futur développement urbain de Shanghai.

