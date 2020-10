SYSTRAN et TED s'associent pour créer des modèles de traduction spécialisés et étendre ainsi les applications professionnelles de la traduction automatique

Les modèles de traduction neuronale tirent parti des données uniques de TED et de l'expertise en Intelligence Artificielle de SYSTRAN

PARIS, le 6 octobre 2020 /PRNewswire/ -- SYSTRAN, le leader de la technologie de traduction neuronale, annonce un partenariat stratégique avec TED, une organisation à but non lucratif dédiée à la diffusion des idées, pour construire des modèles spécialisés de traduction neuronale qui sont basés sur les traductions de haute qualité des conférences TED. Ces modèles uniques sont conçus pour répondre aux besoins de traduction sophistiqués des multinationales, des établissements d'enseignement, des organisations publiques et génèrent des traductions précises et fluides de contenus pédagogiques, scientifiques, commerciaux et techniques dans 10 langues.

« SYSTRAN est le tout premier partenaire autorisé par TED à exploiter du contenu TED pour développer un produit commercial », déclare Alex Hofmann, Directeur de la distribution globale et des partenaires de TED. « Il nous a semblé complètement naturel de focaliser notre première collaboration dans le monde de l'intelligence artificielle sur la création de modèles de traduction automatique neuronale sur la base des traductions des conférences TED. Ces modèles sont désormais disponibles sous licence pour aider les entreprises et les organisations à répondre à leurs besoins de traduction les plus sophistiqués ».

Ces modèles exclusifs sont développés par SYSTRAN, en associant les données multilingues uniques de TED et l'expertise en IA de SYSTRAN, et constituent une première étape dans l'utilisation des données TED dans de nouvelles applications. L'utilisation par apprentissage automatique des données de TED à des fins commerciales nécessite une licence de TED, et SYSTRAN est le premier à obtenir une telle licence. Conformément aux principes fondamentaux que SYSTRAN applique en matière de confidentialité des données, TED conserve pleinement la propriété intellectuelle de ses données ainsi que des modèles spécialisés. Les modèles appartenant à TED sont disponibles sur la Marketplace de SYSTRAN, un catalogue de modèles de traduction spécialisés pour des domaines spécifiques tels que le droit, la finance, la santé, l'éducation, la science/technologie et bien d'autres.

« Ce partenariat stratégique vise à contribuer à notre objectif commun de connecter les gens et les cultures et de faciliter les échanges multilingues à l'échelle mondiale », déclare le CIO de SYSTRAN, John Paul Barraza. « Les traductions générées par les membres de la communauté TED Translator sont de la plus haute qualité, permettant à SYSTRAN de construire des modèles de traduction précis et fluides pour une utilisation dans une grande quantité d'applications professionnelles et commerciales ».

SYSTRAN a réalisé des évaluations humaines indépendantes sur les modèles TED générés et les résultats montrent des améliorations impressionnantes à la fois en précision et en fluidité par rapport aux modèles génériques. Les évaluations humaines ont aussi révélé des résultats inattendus : sur 41% des phrases dans le domaine, ces modèles dépassent même en qualité les traductions humaines de référence.

« La situation mondiale montre à quel point les pays et les populations sont interconnectés. Les entreprises rêvent d'un monde sans frontières – à commencer par la facilité avec laquelle nous communiquons », ajoute Jean Senellart, PDG de SYSTRAN. « Introduire ces modèles TED dans la Marketplace de SYSTRAN est une opportunité inédite qui fait écho aux besoins réels en traduction de matériel pédagogique, commercial, scientifique et technique. »

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.systransoft.com/fr/ted/.

A propos de SYSTRAN

Avec plus de 50 ans d'expérience, SYSTRAN offre aux utilisateurs professionnels des solutions de traduction avancées et sécurisées pour optimiser : la collaboration internationale, la production de contenu multilingue, le support client, l'investigation électronique, l'analyse de données multi-sources, le commerce électronique, le e-learning, et bien plus encore.

Pour en savoir plus sur les logiciels et les solutions de traduction professionnelle de SYSTRAN, visitez https://www.systransoft.com/fr/

A propos de TED

TED est une organisation à but non lucratif dédiée à la diffusion des idées, souvent sous la forme de brèves présentations par des penseurs et des acteurs de premier plan. Beaucoup de ces conférences sont données lors de conférences TED, de salons TED restreints et de milliers d'événements TEDx indépendants dans le monde entier. Des vidéos de ces conférences sont disponibles, gratuitement, surTED.com et sur d'autres plateformes. Les versions audio de TED Talks sont publiées au TED Talks Daily, disponible sur toutes les plateformes de podcast.

Les initiatives gratuites et ouvertes de TED pour diffuser des idées incluentTED.com, où de nouvelles vidéos de TED Talk sont publiées tous les jours ; TED Translators, qui finance le sous-titrage collaboratif en ligne des conférences TED afin que les grandes idées puissent se propager au delà des langues et des frontières ; TEDx, qui permet à des milliers d'individus et de groupes d'accueillir des événements locaux auto-organisés de style TED dans le monde entier ; le programme TED Fellows, qui sélectionne des innovateurs du monde entier pour amplifier l'impact de leurs projets et activités remarquables ;Le Projet Audacious, qui recherche et finance des idées innovantes qui ont le potentiel d'avoir un impact sur des millions de vies ; et l'initiative éducative TED-Ed. TED produit aussi [email protected], un programme qui réimagine les conférences TED pour l'apprentissage en milieu de travail. TED a aussi une bibliothèque grandissante de podcasts originaux, y compris The TED interview avec Chris Anderson, WorkLife avec Adam Grant,Pindrop et TEDxSHORTS.

Suivez TED sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1227311/LOGO_SYSTRAN_VERTICAL_RVB_4K.jpg

Liens connexes

https://www.systransoft.com/fr/



SOURCE SYSTRAN