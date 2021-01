SYSTRAN révolutionne la traduction professionnelle automatique en lançant le premier catalogue de modèles de traduction spécialisés

Ces modèles de traduction neuronale ont pour objectif de répondre aux besoins exigeants du marché professionnel. Disponibles en libre-service dans le cloud via la 'Marketplace SYSTRAN', ils adressent aujourd'hui des secteurs d'activité aussi variés que l'Agriculture, l'Education, la Finance, l'Informatique, le Juridique ou encore la Santé.

PARIS, le 18 janvier 2021 /PRNewswire/ -- SYSTRAN, le leader de la technologie de traduction neuronale, annonce le lancement de son nouveau catalogue multilingue de modèles de traduction neuronale spécialisés. Ces modèles uniques sont conçus par la communauté d'experts -aussi baptisés les 'entraîneurs'- (producteurs de contenus, traducteurs, linguistes, universités et organismes publics…) et sont proposés en libre-service aux utilisateurs professionnels (PME, ETI, traducteurs, experts indépendants…) confrontés aux lacunes des offres de traduction générique.

En effet, la traduction dite 'générique' offerte par les outils actuels en ligne est loin du niveau de qualité attendu par les professionnels, ces derniers ayant besoin d'une traduction capable de prendre en compte leur jargon métier, ainsi que le corpus de mots propre à leur secteur d'activité, à leur écosystème et à leur univers de marque.

L'écosystème, véritable levier d'innovation

Jean Senellart, Président du groupe SYSTRAN, déclare : « Portés par la même ambition depuis 50 ans, nous sommes convaincus qu'offrir une traduction de qualité et personnalisée repose d'abord sur la valeur ajoutée de l'humain, plutôt que sur la technologie elle-même. Notre technologie neuronale et nos moteurs d'entrainement constituent certes une 'boite à outils' extrêmement innovante, mais notre succès dépendra de notre capacité à convaincre la plus large communauté d'experts mondiaux à nous rejoindre et à utiliser notre plateforme pour créer, entrainer, et proposer le catalogue de langues et de modèles le plus large possible. »

TED a rejoint la communauté et a concédé à SYSTRAN, pour la première fois de son histoire, le droit d'utiliser les données bilingues de ses prestigieuses conférences afin de créer des modèles de traduction dans 10 langues, très adaptés à des contenus pédagogiques, scientifiques et techniques. Des évaluations humaines indépendantes ont montré des améliorations impressionnantes, à la fois en précision et en fluidité, par rapport aux modèles génériques et, sur 41% des phrases dans le domaine, ces modèles dépassent même en qualité les traductions humaines de référence.

« Il nous a semblé complètement naturel de focaliser notre première collaboration dans le monde de l'intelligence artificielle sur la création de modèles de traduction automatique neuronale, sur la base des traductions des conférences TED, pour aider les entreprises et les organisations à répondre à leurs besoins de traduction les plus sophistiqués », déclare Alex Hofmann, Directeur de la distribution globale et des partenaires de TED.

Au cœur de la 'SYSTRAN Marketplace' : une solution technologique 'clé en main'

Fort de son expertise acquise dans l'Intelligence Artificielle (IA) et dans l'apprentissage profond des réseaux neuronaux, SYSTRAN a conçu une plateforme de traduction neuronale open source (OpenNMT) parmi les plus utilisées du marché, socle sur lequel les ingénieurs SYSTRAN ont développé une solution de traduction professionnelle avancée et des outils d'entrainement de modèles de traduction ultra-performants (le Model Studio). Cette infrastructure 'clé en main' offre aux partenaires et clients experts de l'éditeur la possibilité de développer, d'entrainer et de tester leurs propres modèles à partir de leurs propres données et aux utilisateurs professionnels une solution répondant à leurs exigences.

Webhelp, un des leaders mondiaux de l'expérience client et de l'externalisation des processus métier et client de l'offre Cloud SYSTRAN Translate Pro, témoigne par la voix de son Responsable chargé du développement des solutions technologiques du groupe, Emmanuel Saubat-Lalanne : « Avec une large couverture de langues européennes et asiatiques, une excellente qualité de traduction, des fonctionnalités de personnalisation avancées et une équipe d'experts à nos côtés, SYSTRAN s'est rapidement imposé comme un partenaire clé pour notre projet. »

Des centaines de modèles de traduction spécialisés d'ores et déjà disponibles en libre-service

Accessibles par n'importe quel utilisateur professionnel au travers d'un portail, ces modèles de traduction peuvent être testés gratuitement. Pour des fonctionnalités avancées (traduction de fichier Office et PDF, API), ils peuvent être ensuite utilisés via l'offre Cloud (SYSTRAN Translate Pro) avec des modèles de tarification au volume ou via l'offre serveur (SYSTRAN Pure Neural® Server) avec des modèles sous licence.

Dans un monde de plus en plus soucieux d'une économie plus équilibrée, cette initiative européenne représente une véritable alternative aux propositions des grands acteurs généralistes mondiaux. A ce titre, SYSTRAN a choisi OVH comme partenaire technologique, s'engageant à ses côtés pour une démarche plus responsable : par exemple, en s'appuyant sur la réutilisation de modèles existants lorsque cela est possible et en entrainant ces modèles plus lentement afin de réduire la consommation énergétique.

A propos de SYSTRAN

Avec plus de 50 ans d'expérience, SYSTRAN offre aux utilisateurs professionnels des solutions de traduction avancées et sécurisées pour optimiser la collaboration internationale, la production de contenu multilingue, le support client, l'investigation électronique, l'analyse de données multi-sources, le commerce électronique, le e-learning, et bien plus encore.

Pour en savoir plus sur les logiciels et les solutions de traduction professionnelle de SYSTRAN, visitez https://www.systransoft.com/fr/

