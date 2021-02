TBD Media Group célèbre les pionniers de son secteur

Le monde des affaires et de l'industrie est incontestablement en train de changer. De nombreuses considérations nouvelles et variées entrent en jeu et bouleversent les anciennes méthodes et modes de pensée – la durabilité, la logistique et le développement technologique ne sont que quelques-uns des éléments qui amènent les entreprises à redéfinir leurs activités dans le monde entier.

Des questions doivent maintenant être posées : Pourquoi les coûts des soins de santé s'envolent-ils en flèche et deviennent de plus en plus lourds à supporter, alors que la modélisation 3D fait des avancées révolutionnaires dans les traitements médicaux ? Comment faire face à la hausse des niveaux d'émissions dans les zones urbaines où la pollution atmosphérique est un risque majeur pour la santé ? Comment notre société utilise-t-elle les données maintenant, et comment cela se poursuivra-t-il à l'avenir ? Comment la location de véhicules et le stationnement deviendront-ils pratiques en 2021 ? La série Global Thought Leaders est consacrée à l'exploration de questions comme celles-ci et s'efforce de savoir comment leurs réponses façonneront le monde dans l'avenir.

Grâce à plusieurs nouveaux films documentaires inspirants qui illustrent la nature changeante des entreprises dans des secteurs aussi divers que la santé, les infrastructures municipales et la technologie numérique, cette campagne révèle que le moment charnière actuel de l'histoire est une occasion indéniable de remodeler les systèmes, les villes et les infrastructures urbaines, tout en faisant une réelle différence pour la société.

Paolo Emilio Zanini, PDG de TBD Media Group, a déclaré : « Il est important de donner la parole aux entreprises lorsque nous analysons le potentiel de notre avenir. Lorsqu'elles seront confrontées aux grands défis qui auront une incidence sur notre prospérité au cours des prochaines décennies, les entreprises et leurs dirigeants joueront un rôle considérable pour déterminer la direction vers laquelle nous nous engageons en tant que société. »

NREP , Hôpital de La Tour , Parkster AB , IJCLab , Echosens SA , Shining 3D , Experian , Fresenius Kabi , QOMPLX , Coastr , Digital Diagnostics , Danfoss Editron Oy , BeAliveHealthClub , CU Aerospace LLC , Applied Autonomy AS avec des partenaires

La campagne est consultable sur https://www.globalthoughtleaders.org/ .

À propos de Global Thought Leaders

Le projet Global Thought Leaders présente les entreprises d'aujourd'hui qui façonnent le monde de demain. De la transformation numérique à l'innovation industrielle, cette série de documentaires réfléchis et pertinents informe le milieu des affaires sur la façon d'utiliser l'innovation pour se transformer et croître. Les entreprises qui souhaitent participer doivent contacter [email protected] .

À propos de TBD Media Group

TBD Media Group est un développeur de médias international qui aide les entreprises, les organisations et les gouvernements à raconter l'histoire de leurs marques de manière humaine et directe. Pour en savoir plus, visitez https://www.tbdmediagroup.com/.

