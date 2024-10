TCLArt fait ses débuts en tant que partenaire hôte à Art Basel Paris, démontrant ainsi son engagement en faveur de l'alliance entre l'art et la technologie.

PARIS, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Du 18 au 20 octobre 2024, TCL, leader de l'électronique grand public et deuxième marque mondiale de téléviseurs, dévoilera sa démarche visant à associer la technologie à l'expression artistique, en tant que partenaire hôte d'Art Basel Paris.

Pendant cet évènement d'envergure, TCL présentera l'initiative de la marque TCLArt sous le thème « Inspirer les artistes de demain ». Dans le cadre de la mission de TCL qui consiste à fournir des solutions technologiques intelligentes, TCLArt reflète l'engagement de la marque à améliorer les expériences quotidiennes à travers sa large gamme de produits : des téléviseurs et smartphones aux appareils domestiques intelligents et aux technologies d'affichage.

Poursuite de la tournée mondiale : un voyage d'art et d'innovation

Depuis son lancement en 2024, TCLArt a établi des collaborations avec des institutions mondiales de premier plan. L'exposition de Paris marque la troisième étape de la tournée mondiale de TCLArt, après le lancement réussi de la « Galerie TCLArt » à Shanghai, suivi de son exposition au salon international IFA de Berlin. En tant que partenaire hôte d'Art Basel Paris, TCLArt est fier de marquer une étape importante en présentant une expérience immersive qui met en évidence la philosophie de conception de la marque « Future | Nature | Inspiration | Esthétique » au Grand Palais, l'un des lieux les plus emblématiques de Paris. La prochaine étape sera le CES de Las Vegas en janvier 2025, où TCLArt continuera d'inspirer le public du monde entier.

Mise en valeur des produits technologiques de TCL imprégnés d'art

À Art Basel Paris, TCLArt présente une sélection de ses produits de pointe qui incarnent la fusion de l'art et de la technologie. Il s'agit notamment du téléviseur de la série NXTFRAME Pro de TCL, qui offre une qualité d'image inégalée et redéfinit la manière dont l'art est présenté et vécu ; de l'expérience visuelle immersive du plus grand écran de TCL, idéal pour créer des moments cinématographiques à la maison ; de la série TCL X955 Max de 115 pouces et de la série TCL X11, qui donnent vie aux œuvres d'art avec des détails et une clarté stupéfiante. La technologie d'affichage TCL CSOT, qui établit de nouvelles normes en matière d'innovation d'affichage et qui est idéale pour apprécier les œuvres d'art complexes ; le réfrigérateur de la série OptiSpace (Free Built-in), qui allie fonctionnalité et design élégant et artistique ; et les smartphones de TCL NXTPAPER 5G et les tablettes NXTPAPER, qui fournissent une plateforme pour la créativité, parfaite pour expérimenter, créer et partager des créations artistiques. Ces produits démontrent collectivement comment la technologie de TCL agit comme un pont entre la marque et le monde de l'art, rendant l'art plus vivant et plus accessible au public partout dans le monde.

Soutenir les artistes et façonner l'avenir de l'art

TCLArt est plus qu'une simple plateforme ; c'est le reflet de l'ADN de la marque TCL et de son engagement à faire de l'art une partie intégrante de la vie quotidienne. Sous le slogan « Inspirer la grandeur », TCLArt incarne la conviction que l'art est universel ; c'est l'émotion, la culture et le patrimoine. TCL est aux côtés des artistes et accueille tous ceux qui ont une passion pour l'art, quel que soit leur niveau d'expérience. En embrassant la créativité de tous les horizons, TCLArt vise à inspirer et à nourrir les artistes de demain, en contribuant à façonner un avenir où l'art est accessible, célébré et profondément intégré dans la vie quotidienne.

Alors que TCLArt poursuit son voyage mondial à travers des expositions et des collaborations, la marque reste fidèle à sa mission de rendre l'art accessible à tous. En s'associant avec des musées et des galeries de renommée mondiale et en tirant parti de l'expertise technologique de TCL, TCLArt s'apprête à inspirer la créativité de chacun en transformant les moments de la vie quotidienne en opportunités d'expression artistique.

À propos de TCL

TCL, qui signifie « The Creative Life (La vie créative)», incarne la créativité dans tous les aspects de la vie. En tant qu'entreprise technologique de premier plan, TCL s'engage à fournir des solutions technologiques intelligentes. Ces solutions comprennent notamment des téléviseurs, des smartphones, des produits audio, des appareils domestiques intelligents, des technologies d'affichage et de l'énergie propre, qui améliorent l'expérience du consommateur. Guidée par sa stratégie de marque « Mondialité, Solidarité, Technicité(Be Global, Be Caring, Be Tech », TCL place toujours les gens au premier plan, et utilise la technologie pour inspirer la créativité, transformer le monde et renforcer les aspects les plus petits et les plus grands de la vie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2533534/image_987323_40481116.jpg