Tech Challenger, concours national de code, annonce le vainqueur de l'édition 2023

PARIS, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Le 2 février à la salle Wagram à Paris a eu lieu la grande finale de Tech Challenger, plus grand concours de code en France, ayant vu près de 3000 développeurs de tous profils s'affronter. Arthur Léonard, 20 ans, est le grand vainqueur de l'édition 2023. Il remporte le prix de 10 000 euros. Cette soirée a été ponctuée de prises de parole du ministre de la Transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, Jean-Baptiste Kempf (VLC), Laurent Alexandre (Doctissimo), Delphine Groll (Nabla), Patrick Cohen (Directeur général d'AXA France, partenaire majeur de l'évènement) et Martin Odersky (créateur du langage Scala).

L'édition 2023 du concours de développeurs Tech Challenger, impulsé par AXA pour mettre en avant le métier de développeur, faire émerger les talents et susciter des vocations, s'est achevée hier dans une ambiance festive. La soirée organisée pour l'événement a permis aux 1 500 visiteurs d'assister à plusieurs conférences après la dernière épreuve de la compétition. Le ministre de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot, est venu féliciter les finalistes avant de donner la parole à Patrick Cohen (AXA) qui a remis le prix au gagnant.

Arthur Léonard est étudiant à l'École normale supérieure (ENS-PSL). Passionné d'informatique, il a participé à son premier concours international alors qu'il n'avait que 13 ans. À Tech Challenger, il s'est imposé à chacune des épreuves d'algorithmies.

Pour Jean-Noël Barrot : « Je salue AXA, les Décodeuses et Diversidays pour l'organisation de ce challenge à la confluence de l'émulation, la création et l'innovation. Ce sont ici des qualités clés pour entreprendre et plus généralement qui symbolisent bien l'univers de la tech. Le franc succès de cette édition 2023 et de ses 3 000 participants nous montre que la France a tous les talents et toutes les expertises pour conserver son rang de grande nation du numérique. J'adresse mes sincères félicitations à Arthur Léonard, grand gagnant de ce challenge. »

Pour Patrick Cohen : « Je suis très heureux qu'AXA France ait organisé le plus grand concours de code en France. Toutes mes félicitations à Arthur Léonard, ainsi qu'aux 3000 développeurs et développeuses de talent qui se sont affrontés depuis novembre dernier. Si AXA France est le premier assureur des Français, c'est parce qu'elle a toujours été à la pointe de l'innovation. Aujourd'hui et plus que jamais, nous avons placé la technologie au cœur de notre stratégie pour inventer une nouvelle manière de faire de l'assurance. »

