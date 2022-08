Tentative de record mondial de dons de sang pour sauver 150 000 vies

Une campagne mondiale vise à obtenir 50 000 dons de sang dans le monde entier le samedi 27 août 2022.

PARIS, 26 août 2022 /PRNewswire/ -- Le samedi 27 août, le mouvement de justice sociale « Who is Hussain » tentera de battre le record mondial du plus grand nombre de dons de sang en une journée calendaire.

La Journée #GlobalBloodHeroes est une campagne mondiale visant à sauver des vies et à sensibiliser davantage au don de sang.

A blood drive in action by Who is Hussain. #GlobalBloodHeroes Day aims to break the world record for blood donations and save 150,000 lives. A blood drive in action by Who is Hussain. #GlobalBloodHeroes Day aims to break the world record for blood donations and save 150,000 lives.

Un seul don de sang peut aider à sauver jusqu'à trois vies.

La campagne est ouverte à tout volontaire éligible et désireux de donner son sang.

LE BESOIN URGENT DE SANG

Les stocks de sang sont particulièrement faibles dans le monde entier.

L'année dernière, l'Établissement français du sang (EFS) a déclaré que les stocks de sang en France avaient atteint un niveau « dangereusement critique », le pays présentant un besoin non comblé de près de 33 000 poches de sang.

En Inde, des études récentes ont montré que près de 12 000 personnes meurent chaque année en raison d'un manque d'approvisionnement en sang. Les États-Unis font face à la pire pénurie de sang qu'ils aient connue en dix ans.

Le problème tient en partie au fait qu'il n'y a pas assez de personnes prêtes à donner leur sang.

L'association Who is Hussain s'associe à de nombreuses organisations de santé et de don du sang de premier plan dans le monde pour produire un impact significatif sur la Journée #GlobalBloodHeroes. Les organisations participantes comptent la Croix-Rouge, l'Établissement français du sang (EFS) en France, Naryana Health en Inde et Vitalant aux États-Unis.

APPEL À TOUS LES HÉROS MONDIAUX DU SANG

La Journée #GlobalBloodHeroes vise à rallier 50 000 donneurs de sang sur les six continents. La campagne espère sauver la vie de 150 000 personnes à l'heure où les réserves de sang sont mises à mal.

Muntazir Rai, directeur de Who is Hussain a déclaré : « La campagne s'inspire de la bravoure et de la compassion de Hussain ibn Ali, le petit-fils du prophète Muhammad. Nous savons que notre objectif de battre le record mondial de dons de sang est ambitieux, mais nous sommes convaincus qu'il existe des milliers de héros du sang partout dans le monde qui sont assez courageux pour relever le défi et sauver des vies, peu importe la religion, le sexe ou la race. »

Le record mondial sera vérifié par « Official World Records », un organisme reconnu par le Conseil des notariats de l'Union européenne.

Pour en savoir plus : blood.whoishussain.org

Une collecte de sang en action par « Who is Hussain ». #GlobalBloodHeroes Day vise à battre le record du monde de dons de sang et à sauver 150 000 vies.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882868/WIH_Campaign.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882869/WIH_Blood_Donations.jpg

SOURCE Who is Hussain