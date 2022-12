Thái Công - A Passion For Aesthetics, le livre de l'architecte d'intérieur Thái Công, vient d'être publié dans plus de 70 pays par l'éditeur allemand teNeues.

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 30 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Thái Công est le premier architecte d'intérieur vietnamien-allemand à publier un livre chez un éditeur international.

Bien plus qu'un classique livre photo d'intérieur : regard par le trou de la serrure du riche et du beau, exploration holistique de la notion d'esthétique, croisement entre design, cinéma, photographie, mode, etc.

Thái Công - Le designer célèbre est fermement convaincu que l'accent doit toujours être mis sur les personnes et leurs besoins individuels dans sa création. (PRNewsfoto/Thái Công Interior Design) Le livre est disponible sur Amazon et dans les librairies de plus de 70 pays à travers le monde. (PRNewsfoto/Thái Công Interior Design)

Une mine d'inspiration pour un véritable design fusion : le designer germano-vietnamien Thái Công combine le meilleur de tous les mondes, de la culture pop occidentale à la tradition asiatique.

L'attention portée aux détails à l'extérieur et à l'intérieur : des équipements spéciaux pour voir et sentir correspondent à l'exclusivité du contenu.

Pour beaucoup, le luxe peut être synonyme de fraîcheur contre nature et de non-sens. Mais pas pour l'architecte d'intérieur Thái Công, à qui la haute société confie régulièrement l'aménagement intérieur de ses domiciles. Le designer célèbre est fermement convaincu que l'accent doit toujours être mis sur les personnes et leurs besoins individuels. Un confort très sophistiqué mais toujours pragmatique aide l'amateur d'esthétique à transformer un simple espace de vie en une véritable maison.

Le designer Germano-Vietnamien convainc depuis plus de 20 ans en tant que maître de la mise en scène. Il combine intelligemment des éléments de la culture occidentale (pop) avec la tradition extrême-orientale. Cet équilibre entre l'élégance intemporelle et l'air du temps moderne crée une atmosphère harmonieuse qui a un effet invitant.

Les intérieurs de Thái Công peuvent être considérés comme l'incarnation du luxe. Néanmoins, travailler avec ses clients est loin d'être égocentrique, car le designer a l'incroyable talent de donner à chaque personnage l'espace nécessaire. De manière magique, il parvient à rendre visible l'invisible. Il capture les humeurs, les émotions et les passions et les représente dans ses créations. Un motif récurrent est le phénomène de l'esthétique.

"Que ce soit en tant que photographe ou architecte d'intérieur, il est capable de créer des fantasmes, des mondes, des images, des espaces et des architectures entières qui captivent notre imagination. Les décors qu'il compose touchent leurs habitants de manière magique et évoquent un profond sentiment de sécurité, d'être chez soi. Pour Thái Công, créer ces mondes n'est pas une profession hautement qualifiée, c'est son but dans la vie. La vie quotidienne de Thái Công est consacrée au plaisir et à la poursuite sensuelle et continue d'une qualité exceptionnelle. Si je perçois un fil conducteur dans ses créations, il n'en développe pas moins pour chacun de ses clients des milieux de vie exclusifs qu'il a adaptés à leurs besoins et circonstances particulières. En conséquence, les ambiances qu'il crée sont façonnées par un mélange éclectique d'époques, de styles et de cultures variés."- Michael Sieger, PDG de Sieger Design.

En tant que premier livre de table basse, Une passion pour l'esthétique est dédié au concept d'esthétique en accompagnant le célèbre designer dans son processus de création sous la forme de textes concis et d'images impressionnantes. Ses caractéristiques extraordinaires transmettent les normes élevées du designer au lecteur de manière authentique et lui permettent de s'immerger véritablement dans son univers luxueux et inspirant.

Le livre est disponible sur Amazon et dans les librairies de plus de 70 pays à travers le monde.

À propos de Thái Công & Thái Công Interior Design

Thái Công est né au Vietnam, a grandi en Europe et est un voyageur passionné du monde depuis un certain temps. Ce qui le distingue, ce n'est pas seulement qu'il connaît différentes cultures, mais qu'il en fait également partie. C'est ce sentiment de connexion qui lui permet de combiner les traditions européennes et asiatiques d'une manière spéciale et authentique.

Son entreprise est connue en Allemagne et au Vietnam pour ses projets de design d'intérieur exquis. En 2014, Thái Công a fait un pas en arrière et aussi en avant lorsqu'il a créé un studio de design d'intérieur et une salle d'exposition exquise dans son Saigon natal. Après avoir réalisé un large éventail de projets réussis, qui sont présentés dans ce livre, il a été nommé Designer de l'année par Harper's Bazaar Vietnam.

Aujourd'hui, il est l'architecte d'intérieur le plus connu et le plus demandé de la haute société vietnamienne, qui s'inspire de son style de vie et de sa promesse de rendre chaque jour aussi extraordinaire que possible pour une nouvelle esthétique.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1975691/DSCF6082.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1975692/2022_05_20_Thai_Cong_Cover_gilt_edge_ret2.jpg

SOURCE Thái Công Interior Design