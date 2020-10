THAILAND NOW offre le meilleur de l'information sur la Thaïlande sur une seule plateforme en ligne

BANGKOK, 5 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La Thaïlande est l'une des destinations de voyage les plus recherchées sur Google. Pourtant, les problèmes commencent souvent avec les résultats de recherche, en particulier pour les personnes qui cherchent des réponses fiables et pertinentes à leurs questions sur le pays. THAILAND NOW est mis en place comme une plateforme en ligne branchée, conviviale et utile par les secteurs public et privé, avec le soutien du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, qui permet aux non-Thaïlandais de trouver des informations actualisées et approfondies sur les modes de vie, les pratiques culturelles, les croyances et les destinations touristiques du pays.

Conçu pour être la source d'informations la plus fiable sur le pays , le site Web propose une interface conviviale offrant des articles divertissants et informatifs qui mettent en lumière de manière perspicace le Pays du sourire, ses habitants et ses modes de vie. Que ce soit pour y vivre, travailler, voyager, manger, se détendre, investir, étudier, faire des affaires, ou simplement pour en apprendre plus sur la Thaïlande, les voyageurs trouveront toute l'information dont ils ont besoin sur le site THAILAND NOW.

THAILAND NOW deviendra une véritable mine de renseignements fiables et factuellement corrects qui informe et divertit en même temps. La nouvelle plateforme en ligne guidera les utilisateurs dans leurs explorations virtuelles de la Thaïlande à travers les yeux d'auteurs locaux expérimentés offrant des aperçus de leur pays natal. Une image vaut mille mots, comme dit le proverbe, et THAILAND NOW présente une multitude d'images colorées de photographes locaux de premier plan et des infographies accrocheuses créées par de jeunes designers.

En outre, le site fournit des liens utiles pour aider les utilisateurs à trouver des sources d'information fiables sur des sujets précis et à explorer ceux-ci sous différents angles.

Les innombrables fonctionnalités du site visent à permettre aux utilisateurs de filtrer leur recherche de contenus précis ou personnalisés en leur fournissant des informations actualisées. Les visiteurs du site sont également invités à faire part de leurs recommandations pour de nouvelles informations ou de sujets inédits via l'onglet « Contact Us ».

En plus de son site principal, THAILAND NOW permet également aux gens d'explorer différentes facettes de la Thaïlande grâce à l'utlisation de plusieurs plateformes de réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram, YouTube et Twitter.

Alors, allez-y et visitez THAILAND NOW sur www.thailandnow.in.th pour commencer dès maintenant à en savoir plus sur la Thaïlande.

SOURCE Ministry of Foreign Affairs