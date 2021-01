The Hut Group (THG) choisit l'HyperDrive® de SoftIron, basé sur Ceph, pour un stockage d'entreprise essentiel écologique

Les dispositifs de stockage « centrés sur les tâches » de SoftIron fournissent une infrastructure de commerce électronique résiliente et évolutive tout en contribuant à atteindre des objectifs de neutralité carbone

LONDRES, 6 janvier 2021 /PRNewswire/ -- SoftIron Ltd., le leader des solutions de centres de données spécialisées et à performances optimisées, a annoncé aujourd'hui que The Hut Group (THG), le principal ecommerçants multisite et multiproduit du Royaume-Uni, a choisi l'HyperDrive® de SoftIron comme pilier de stockage pour sa plate-forme mondiale de commerce électronique THG Ingenuity. L'entreprise cite l'approche centrée sur les tâches de SoftIron (logiciel de stockage SDN open source) pour Ceph, la facilité d'utilisation et l'efficacité comme déterminants essentiels pour leur choix.

La solution de stockage optimisée Ceph de SoftIron, HyperDrive, s'attaque aux problèmes essentiels tels que l'évolutivité, la résilience et la flexibilité du Cloud natif, tout en excellant en termes de puissance, de performance et d'efficacité. Cette mise en œuvre aide le géant du commerce électronique à se doter d'une infrastructure résiliente et souple pour alimenter sa plate-forme de vente au détail de premier plan, tout en conservant sa certification CarbonNeutral® et en évitant le monopole des fournisseurs.

L'intégration de l'HyperDrive de SoftIron intervient alors que THG se prépare à une optique de croissance après avoir levé 1,88 milliard de livres sterling lors de son introduction en bourse en septembre 2020 (la plus grande introduction en bourse jamais réalisée au Royaume-Uni). Dans le cadre de son projet d'expansion mondiale, THG a mis en place une plate-forme de commerce électronique native Cloud de pointe appelée THG Ingenuity, qui offre une évolutivité et une résilience de niveau entreprise, propose une efficacité supérieure et existe dans le cadre de son initiative THG Eco, neutre en carbone.

« Chez THG, nous devons une partie de notre succès à notre ambition de faire les choses différemment et, ce faisant, de créer de nouveaux rendements et de nouvelles opportunités qui nous placent, ainsi que nos clients, en tête de file », a déclaré Schalk Van der Merwe, directeur technique de THG. « Si les solutions open source peuvent sembler être un "projet scientifique" pour les entreprises non technologiques, pour nous, le fait d'être Cloud agnostique, sans verrouillage et de réaliser un "Cloud natif sans Cloud" est d'une importance stratégique dans notre architecture. Nous aimons l'approche « centrée sur la tâche » que SoftIron adopte pour rendre la plate-forme open source Ceph déployable et gérable à grande échelle pour des entreprises comme la nôtre, tout en créant des gagnant en efficacité pour réduire notre empreinte écologique. »

Phil Straw, PDG de SoftIron, a déclaré : « Les dispositifs de stockage HyperDrive de SoftIron sont la productivité ultime de Ceph, fournissant des capacités de niveau entreprise dans un ensemble qui offre le meilleur des deux mondes en termes de performance brute et d'efficacité verte ». Il a ajouté : « Nous avons conçu le matériel de stockage de l'HyperDrive à partir du code source et de la carte mère, une méthode que nous appelons "centrée sur la tâche". Nous avons personnalisé notre matériel pour qu'il prenne d'abord en charge le code source et avons ainsi éliminé les inefficacités qui existent en utilisant l'approche "basée sur les produits" héritée. Le résultat : un puissant appareil de stockage qui a les avantages du "couteau suisse" Ceph (y compris la flexibilité du stockage universel de blocs, d'objets et de fichiers) dans un ensemble puissant et hyperefficace qui offre des avantages à la fois en termes de performances et de coût total de possession. »

À mesure que THG se développe et que la tendance à déployer des infrastructures de pointe s'intensifie, M. Schalk et son équipe continueront d'agrandir leurs 24 centres de données au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et en Asie. « La solution SoftIron offre des capacités de gestion et de résilience supérieures sans sacrifier l'efficacité, ce qui soutient parfaitement nos objectifs à court et à long terme pour l'entreprise », déclare M. Schalk. « Nous sommes déjà opérationnels avec HyperDrive au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis et nous sommes impatients de travailler ensemble pour offrir une nouvelle classe de service et de support à nos clients dans le monde entier. »

Pour plus d'informations sur la manière dont THG répond à ses besoins en matière de solution de stockage natif évolutive, efficace et native Cloud avec SoftIron, consultez l'étude de cas à l'adresse suivante http://bit.ly/THGSelectsSoftIron

À propos de SoftIron®

SoftIron® est le leader mondial des dispositifs centrés sur les tâches spécifiques pour des solutions de centres de données à grande échelle. Son matériel supérieur, sur mesure est conçu, mis au point et assemblé en Californie, et il s'agit du seul industriel offrant une provenance qui soit vérifiable. Le portefeuille SoftIron pour le stockage pour entreprise défini par logiciel HyperDrive® fonctionne à la vitesse du câble et il est sur mesure pour optimiser Ceph. HyperSwitch™ représente sa ligne de nouvelle génération de commutateurs haut de gamme, construits pour maximiser les performances et la flexibilité de SONiC. HyperCast™ est sa solution de transcodage simultané en 4K en haute densité pour livraison en multiécran et multiformat. SoftIron permet aux entreprises d'obtenir une plus grande valeur commerciale en proposant les meilleurs produits de leur catégorie, sans verrouillage de logiciel et de matériel. Pour plus d'informations, visitez le site www.SoftIron.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/557880/SoftIron_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.softiron.com



SOURCE SoftIron