Therapixel reçoit de la FDA l'autorisation de mise sur le marché aux USA pour MammoScreen™

Basé sur l'IA, cette aide à la lecture des mammographies de dépistage améliore la détection des cancers.

PARIS, 9 juillet 2020 /PRNewswire/ -- MammoScreen™, un logiciel basé sur une Intelligence Artificielle (IA) explicable et exploitable par les radiologues pendant la lecture des mammographies de dépistage, vient de recevoir de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) une autorisation de mise sur le marché 510(k) (K192854).

Cette autorisation de la FDA fut obtenue à la suite de la soumission des résultats d'une étude multi-lecteurs multi-cas réalisée l'année dernière. Cette étude a révélé une amélioration de la performance des lecteurs dans la détection des cancers sur mammographies lorsque MammoScreen était utilisé par le radiologue, par rapport au radiologue seul.

« Recevoir l'autorisation de la FDA pour MammoScreen est une étape majeure pour Therapixel » a déclaré Pierre Fillard, fondateur et Chief Scientific Officer de Therapixel, basé à Paris. « C'est le résultat d'une collaboration avec les radiologues au cours des trois dernières années qui a permis de transformer l'algorithme vainqueur du DREAM challenge en 2017 en un produit puissant leur procurant une aide pertinente dans leur travail quotidien. »

MammoScreen détecte automatiquement et caractérise les masses et calcifications suspectes dans les mammographies et en estime la probabilité de malignité. Les résultats sont présentés dans un rapport qui résume le caractère suspecte de chaque lésion par un score sur une échelle de 1 à 10, où 1 est le moins probable et 10 le plus probable.

« Nous pensons que MammoScreen apportera aux radiologues une confirmation rapide et fiable de leurs suspicions pendant la lecture » a déclaré Matthieu Leclerc-Chalvet, Directeur Général de Therapixel. « Cette solution IA permettra une évaluation plus certaine par les radiologues et de rassurer plus rapidement les femmes lors de leur examen de dépistage du cancer du sein, ce qui résultera en un flux de travail plus efficient et une réduction des coûts pour le système de santé. Nous sommes impatients d'installer MammoScreen dans services de radiologie et les centres d'imagerie dans tous les États-Unis, afin que les professionnels de l'imagerie et les femmes en bénéficient au plus vite. »

Le cancer du sein est la deuxième cause de mort par cancer dans le monde. Aux États-Unis, une femme sur huit développera un cancer du sein au cours de sa vie. La détection précoce est la clé d'un traitement efficace.

A propos de Therapixel

Therapixel est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'Intelligence Artificielle (IA) appliquée à l'imagerie médicale. Vainqueur du « Digital Mammography DREAM Challenge », la compétition mondiale sur l'utilisation de l'IA pour le dépistage du cancer du sein, Therapixel a développé MammoScreen™ un logiciel d'aide à l'interprétation des mammographies. Grâce à MammoScreen, les radiologues, même expérimentés peuvent améliorer leurs performances. Ainsi, MammoScreen homogénéise les performances, permet de détecter les cancers du sein plus sûrement et plus tôt, et donc de rassurer plus vite les femmes. Apprenez en plus sur www.mammoscreen.com

