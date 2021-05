ThetaRay, la société de technologie israélienne qui a mis au point une solution révolutionnaire permettant d'accélérer les paiements transfrontaliers entre les banques, recueille 31 millions de dollars dans une nouvelle ronde de financement dirigée par le JVP et BGV Funds

- La solution de ThetaRay permet aux plus grandes banques, institutions financières et entreprises du monde entier d'augmenter et de simplifier le volume des virements, en assurant leur exécution en temps utile et le suivi des coûts, sans crainte d'être utilisés pour le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, trafic d'êtres humains et trafic de stupéfiants

NEW YORK, 19 mai 2021 /PRNewswire/ -- ThetaRay, une entreprise de technologie israélienne qui permet d'accélérer les paiements transfrontaliers entre les banques tout en protégeant les institutions financières contre la criminalité financière, a annoncé aujourd'hui qu'elle a terminé une nouvelle ronde de financement de 31 millions de dollars. Parmi les nouveaux investisseurs figurent Eric Benhamou, qui investit par l'intermédiaire de Benhamou Global Ventures, et Saints Fund, qui a nommé l'un de ses associés gérants comme observateur au conseil d'administration de ThetaRay. Les investisseurs existants OurCrowd, Bank Hapoalim, SBT et d'autres ont également participé au cycle.

Ce dernier cycle porte le financement total d'Immotor à plus de 100 millions de dollars américains. L'entreprise a l'intention d'utiliser le capital recueilli pour compléter la révolution de la prévention du crime en élargissant le marché des paiements transfrontaliers qui est actuellement évalué à 25 T$ par an, atténuant la criminalité financière en commercialisant une version infonuagique de ses produits, et élargir ses publics cibles à toute organisation qui traite des paiements transfrontaliers.

Parallèlement à la collecte de fonds, ThetaRay annonce que les gouvernements du Nigeria et de l'Ukraine ont mis en œuvre avec succès les solutions de ThetaRay pour lutter contre le terrorisme et la corruption. Ces gouvernements se sont joints à certaines des plus grandes banques du monde, dont Banco Santander, plaçant la solution révolutionnaire de ThetaRay au premier plan du commerce international et de la guerre contre la criminalité financière mondiale.

La solution de prévention des crimes financiers de ThetaRay est conçue pour instaurer la certitude et réduire les risques liés aux paiements transfrontaliers, et pour protéger les banques, les entreprises de technologie financière et les entreprises privées qui offrent des transferts de paiements. Il les protège contre les tentatives d'abus de leurs plateformes de transfert d'argent pour le blanchiment d'argent sophistiqué. La solution réduit le coût total de possession (TCO), augmente rapidement les revenus, améliore le service à la clientèle et augmente le ROI.

L'un des phénomènes les plus marquants dans la conduite des marchés financiers dans l'ère post-Corona a été l'augmentation significative du volume des transferts d'argent transfrontaliers. Ce marché, estimé à 25 billions de dollars par année, souffre d'être ciblé pour des crimes financiers, y compris le vol, la fraude et le blanchiment d'argent. Pour résoudre ce problème et empêcher l'effondrement de l'économie mondiale, les gouvernements et les organismes d'application de la loi du monde entier ont renforcé le contrôle des envois de fonds et resserré l'application de la loi, créant des blocages dans la conduite commerciale mondiale. En raison de ces blocages, de nombreuses entreprises éprouvent de graves difficultés avec les paiements transfrontaliers entre les banques, ainsi que l'incertitude et l'exclusion des entreprises du système commercial financier.

Plus de 10 milliards de dollars sont actuellement investis dans des mesures de protection pour relever ces défis. La solution ThetaRay, conçue pour libérer les blocages dans les artères du commerce international, est désormais disponible dans le cloud. Par conséquent, l'entreprise peut offrir une voie de transfert sécurisée vers le système financier mondial, qui comprend les banques de toutes tailles, les gouvernements, les entreprises de technologie financière, les fournisseurs de services de paiement (FSP) et toutes les devises, y compris les devises numériques. Pour la première fois, les organisations financières - privées et gouvernementales - seront en mesure de fournir de meilleurs services à leurs clients et d'augmenter leurs revenus de manière significative tout en réduisant leurs risques et leurs coûts opérationnels, et améliorer leur capacité à résister aux exigences de conformité croissantes.

Erel Margalit, fondateur et président du JVP et président du conseil d'administration de ThetaRay, a déclaré : « D'une société qui a mené le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent (LCBA) technologiquement, ThetaRay change la donne et apporte des produits révolutionnaires au domaine des paiements transfrontaliers, ce qui permettra aux banques d'augmenter considérablement, leur revenu permettant des transferts d'argent sûrs et sans restriction dans les grandes et les petites banques. Cette révolution permettra à de nombreuses organisations et personnes à travers le monde de transférer de l'argent plus rapidement, en toute sécurité et avec beaucoup moins de frais et d'arrêts en cours de route. Ce que Swift a fait au monde bancaire il y a 25 ans, ThetaRay le fera au monde bancaire dans les dix prochaines années. La sécurité des affaires et la coopération entre les pays seront possibles lorsque les cybercriminels financiers seront exclus du système sécurisé que ThetaRay a créé avec les banques. »

Mark Gazit, PDG de ThetaRay, a déclaré : « Nous sommes à la veille d'une véritable révolution dans la sécurisation du système financier mondial. Au cours de cette période, alors que le réseau de paiement transfrontalier est devenu le moteur de l'infrastructure du commerce mondial, ThetaRay est là pour apporter de la certitude et réduire les risques liés aux paiements transfrontaliers sécurisés. De plus, la solution unique et fiable de ThetaRay permet une détection complète des menaces connues et inconnues, ainsi qu'une réduction de 99 % des alertes par rapport aux systèmes existants. Notre marché cible est devenu presque sans fin avec le lancement de notre solution cloud, qui garantit la croissance agressive de l'entreprise dans les années à venir. Nous remercions nos investisseurs actuels, en particulier JVP, pour leur confiance dans l'entreprise et ses solutions, et nous accueillons les nouveaux investisseurs qui se sont joints à nous. »

Eric Benhamou, fondateur et associé général de BGV, a ajouté : « Les prouesses technologiques de ThetaRay sont vraiment impressionnantes. Son produit permet aux entités financières de réduire les risques de fraude liés aux correspondants bancaires, de réduire les coûts opérationnels, d'améliorer leur service et d'augmenter les bénéfices. Je suis convaincu que l'investissement dans ThetaRay produira un rendement important pour BGV et je suis heureux de soutenir une équipe de classe mondiale qui favorise une innovation perturbatrice sur le marché mondial des paiements. »

ThetaRay a affiché une croissance constante et significative d'une année à l'autre. La version infonuagique des produits de ThetaRay permettra à ses clients de rivaliser avec succès dans le système de transfert de paiements qui comprend traditionnellement seulement les grandes banques qui peuvent assurer la conformité réglementaire et la fiabilité. Les clients de ThetaRay, dont certaines sont les plus grandes banques internationales de niveau 1, explorent également la solution cloud pour fournir un meilleur service à leurs clients, sachant qu'ils peuvent augmenter considérablement leurs revenus tout en réduisant les risques et les coûts opérationnels.

La solution est basée sur un algorithme développé sur une décennie par des mathématiciens de premier plan, et est basée sur l'apprentissage machine avancé qui peut détecter des signes de blanchiment d'argent avant qu'il ne soit effectué. Le pourcentage particulièrement faible de fausses alertes contribue également à l'efficacité de la solution pour les banques qui gèrent les risques de blanchiment d'argent et divers risques opérationnels. ThetaRay a également remporté de nombreux prix en tant que solution technologique de pointe pour la réglementation et la conformité des institutions financières.

À propos de ThetaRay:

La solution SaaS novatrice de surveillance des transactions de ThetaRay, alimentée par l'intelligence artificielle, pour les paiements transfrontaliers, permet aux banques d'accroître leurs occasions d'affaires en assurant une surveillance sécuritaire et fiable des paiements transfrontaliers. La technologie de ThetaRay est le seul ensemble d'offres SaaS qui analyse le trafic SWIFT, les indicateurs de risque et les données client/payeur/bénéficiaire pour détecter les anomalies indiquant une activité de blanchiment d'argent sur des trajectoires d'opérations transfrontalières complexes. Il s'agit également de l'une des seules solutions de lutte contre le blanchiment axées sur l'IA qui peut être facilement intégrée et déployée en quelques jours, avec un minimum de mise en œuvre requise. La solution de ThetaRay augmente les capacités de détection des données supervisées et non supervisées, et inclut le profilage et les évaluations analytiques avancées, le tout en une seule plateforme. Les organisations financières qui reposent sur des écosystèmes hautement hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de faux positifs inégalés de ThetaRay.

