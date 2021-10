THOMAS SABO obtient la certification du Responsible Jewellery Council

LAUF AN DER PEGNITZ, Allemagne, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ -- THOMAS SABO est membre certifié du Responsible Jewellery Council (Conseil pour une joaillerie responsable – RJC) : la marque internationale de bijoux manifeste ainsi son attachement aux principes éthiques ainsi qu'une politique d'entreprise respectueuse de l'environnement et en conformité avec les droits de l'homme. Un audit externe et indépendant a vérifié en amont toutes les pratiques commerciales de THOMAS SABO – depuis les chaînes d'approvisionnement jusqu'aux processus clés du siège social en passant par les magasins détenus en propre – conformément aux standards du Code des Pratiques du RJC (RJC Code of Practices 2019).

Dr. Gunnar Binder, chef de la direction chez THOMAS SABO, confirme de son côté : « La certification sensibilise à notre responsabilité et à notre souci de respecter l'environnement et la société comme composantes essentielles de notre activité entrepreneuriale conformément aux normes internationales de l'OCDE. De même qu'elle joue un rôle majeur à l'échelle de nos partenariats commerciaux et encore plus important à l'avenir dans nos relations avec les clients – notamment des jeunes générations –, elle est aussi la boussole qui guide nos collaboratrices et collaborateurs. »

Solidement implantée dans la branche, toutes activités confondues, et représentée dans plus de 70 pays à travers le monde, THOMAS SABO s'aligne avec cette certification sur d'autres entreprises leaders de l'industrie joaillière et horlogère : fondée en 1984, l'enseigne THOMAS SABO travaille à ce jour en coopération avec des fournisseurs leaders de l'industrie joaillière et horlogère pour créer et commercialiser près de 3000 produits.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le https://unternehmen.thomassabo.com/responsabilite-fr.html.

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est une entreprise internationale leader sur le marché de la bijouterie qui propose ses créations variées par des stratégies multicanal de distribution sélective et haut de gamme. Au-delà du segment clé des bijoux en argent sterling 925 minutieusement travaillés à la main, THOMAS SABO conçoit et commercialise des montres (depuis 2009) et des lunettes de soleil (depuis 2019). Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'enseigne éponyme est représentée dans plus de 70 pays à travers le monde avec ses flagships et points de vente multimarques, par le bais de partenaires revendeurs et grâce à la boutique en ligne sur www.thomassabo.com avec son offre globale.

