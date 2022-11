TIRAGE D'UNE DERNIERE TRANCHE D'OCEANE ET FIN DU CONTRAT DE FINANCEMENT PAR OCEANE LE 18 NOVEMBRE 2022

PARIS, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, annonce le tirage d'une nouvelle et dernière tranche d'OCEANE et précise que le contrat de financement par OCEANE1 signé en juin 2021 avec World Tech Financing LTD2 prendra fin le 18 novembre 2022. Ce contrat a permis au Groupe de bénéficier d'un apport de trésorerie total de 8,7 M€ grâce auquel il a pu renforcer son offre de services digitaux dans l'Immobilier et l'Habitat via des prises de participation stratégiques et des développements R&D et Data en interne.

La fin du Contrat signifie que la dilution résultant de la conversion des OCEANE en actions nouvelles est désormais limitée aux seules OCEANE restant en circulation après l'expiration du Contrat3.

Le tirage de cette troisième tranche d'un montant d'une valeur nominale de 1 000 000 € annoncé ce jour a donné lieu à l'émission de 100 OCEANE nouvelles auxquelles sont attachés 206 BSA. Le tableau de suivi des OCEANE est disponible sur le site internet de la Société et a été mis à jour suite au tirage de cette troisième tranche d'OCEANE.

Renforcement de l'offre du Groupe grâce aux fonds levés dans le cadre du financement par OCEANE

Le Groupe remercie le fonds World Tech Financing LTD pour son soutien financier qui lui a permis depuis 2021, d'accélérer sa stratégie de croissance mixte alliant croissance organique et croissance externe ciblée. Acheter-Louer.fr a ainsi créé une filiale d'investissement ALFR Opportunity Invest et pris des participations ciblées au capital d'acteurs de la PropTech tels que :

KIZE (10% du capital) avec qui le Groupe commercialise la plateforme Kicck de prédiction immobilière permettant d'estimer le prix futur de son bien,

(10% du capital) avec qui le Groupe commercialise la plateforme de prédiction immobilière permettant d'estimer le prix futur de son bien, ou encore Enchères Immo (10% du capital), spécialisée dans l'achat et la vente digitalisée sous forme d'enchères de biens immobiliers,

(10% du capital), spécialisée dans l'achat et la vente digitalisée sous forme d'enchères de biens immobiliers, ainsi que Cocoon-immo (9,2% du capital), spécialisée dans les solutions clé-en-main de gestion des réseaux sociaux pour les agences immobilières.

Ces prises de participations minoritaires s'accompagnent de partenariats commerciaux qui vont permettent de contribuer à l'accélération des ventes du Groupe.

En complément de ces participations, Acheter-Louer.fr a également fait l'acquisition de la start-up Allo Data (100% du capital), qui a développé une solution innovante à destination des agents et mandataires immobiliers afin de leur faciliter la recherche de nouveaux mandats. Le Groupe est également devenu l'actionnaire principal du spécialiste de la distribution de produits immobiliers de défiscalisation, le groupe ADOMOS qui prévoit dans son nouveau plan stratégie, d'accélérer le déploiement de solutions technologiques innovantes dans l'immobilier telles que la création d'une plateforme automatisée permettant l'investissement immobilier en ligne ou encore la création et la commercialisation de NFT immobiliers.

L'ensemble de ces investissements et des partenariats mis en place (Pocketimmo, Pautions4), ont permis à Acheter-Louer.fr de compléter et renforcer son offre de services digitaux auprès des professionnels de l'immobilier. Au cours de l'exercice, le Groupe a également renforcer ses équipes R&D et réalisé des investissements Data pour accompagner la future croissance de l'activité.

Perspectives de croissance

Les revenus de ces récentes prises de participation, des partenariats commerciaux et des synergies commerciales devraient contribuer à la croissance du chiffre d'affaires sur le second semestre et l'année 2023.

Par ailleurs, le Groupe étudie toujours la possibilité d'une entrée au capital d'investisseurs stratégiques tels que des acteurs importants de l'écosystème, qui permettra de consolider un périmètre d'actionnariat plus structurant sur le long terme, et ainsi de continuer à examiner toute opportunité de croissance externe notamment sur des sociétés plus matures afin d'optimiser à plus court terme la rentabilité de ces opérations.

Le Groupe va poursuivre sa stratégie de croissance mixte et confirme son ambition de devenir un acteur incontournable des solutions de marketing digital et du data dans l'Immobilier et l'Habitat.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400BJ77-ALALO).

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Solution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

Metaverse Immobilier : Activation d'agence immobilière virtuelle.

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

