TMP Worldwide acquiert le leader britannique des médias sociaux Carve

PARIS, 15 octobre 2019 /PRNewswire/ -- TMP Worldwide , leader mondial des technologies d'acquisition de talents, annonce sa quatrième acquisition cette année avec le rachat de Carve. Carve, une entreprise londonienne de médias sociaux, possède une longue expérience dans l'élaboration de stratégies sociales globales permettant à ses clients de se positionner de manière distinctive en tant que leaders sur le marché du marketing. La société est connue pour sa capacité à fournir un service avant-gardiste de première qualité pour une vaste clientèle de haut niveau.

La gamme de produits de Carve comprend un tableau de bord d'analyse sociale destiné à aider les clients à identifier les tendances, à prendre des décisions éclairées et à générer un meilleur retour sur investissement, ainsi qu'un programme permettant de doter les équipes de direction des clients des outils, de la compréhension et de la confiance nécessaires pour créer des relations constructives sur le plan social. Les solutions de Carve sont un complément à la plateforme marketing de recrutement de TMP TalentBrew, qui prédit, personnalise et influence l'expérience des candidats afin d'aider les entreprises à créer et à fidéliser les bons talents.

« Les capacités sociales de Carve améliorent notre technologie existante et viennent nous appuyer dans notre mission de proposer des solutions d'acquisition de talents complètes qui utilisent de vastes ensembles de données pour résoudre les problèmes des entreprises », a déclaré Michelle Abbey, présidente et chef de la direction de TMP Worldwide. « Cette acquisition renforce notre capacité à concevoir et à déployer des stratégies sociales sophistiquées en tirant parti des solutions éprouvées de Carve pour doter nos clients d'un avantage concurrentiel certain dans la course aux talents. Le tableau de bord social en direct de Carve fournit des informations de suivi et des mesures en temps réel, ce qui permet d'optimiser l'efficacité des campagnes à tout moment. C'est une solution de bout en bout dans la recherche de la réussite client. »

Paul Harrison, PDG de Carve, a ajouté : « Cette acquisition permettra à Carve de tirer parti du réseau mondial de TMP Worldwide et de son expertise des marchés locaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Europe et d'élargir sa portée et son champ d'action dans sa mission d'aider les entreprises de classe mondiale à utiliser les réseaux sociaux pour établir des relations constructives avec les candidats, les clients, les influenceurs et les acteurs du secteur. »

La société continuera d'opérer sous le nom de Carve et d'être dirigée par son PDG actuel, Paul Harrison, tandis que Darren Harris rejoindra Carve en tant que directeur général délégué.

TMP Worldwide fait partie du portefeuille de Gemspring Capital, une société de capital-investissement basée à Westport, dans le Connecticut.

À propos de TMP Worldwide

Chef de file mondial des technologies d'acquisition de talents, TMP Worldwide s'attache à trouver de nouveaux moyens de mettre à profit logiciels, stratégie et créativité pour construire et développer la marque employeur de ses clients à tous les points de contact. Dans de nombreux secteurs, de la santé à la distribution en passant par la technologie et le secteur public, nous avons révolutionné la manière dont les entreprises et les candidats interagissent.

À propos de Gemspring Capital

Société de capital-investissement dotée d'un capital social de 355 millions de dollars, Gemspring Capital se spécialise dans les investissements en actions contrôlés et structurés dans des sociétés du marché intermédiaire basées aux États-Unis et au Canada. Gemspring travaille avec des équipes de gestion talentueuses et adopte une approche pragmatique pour faire croître les revenus et créer de la valeur. Pour de plus amples informations, consultez www.gemspring.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/352899/tmpw_dba_4c_notagline__4__Logo.jpg

