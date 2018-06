Top des PDG 2018 : Glassdoor révèle les 10 dirigeants préférés des Français

Cette année, Glassdoor classe le Top des PDG en six catégories d'entreprises distinctes en France, aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne.

En France, le Top 10 des PDG plébiscités par les employés sont :

Michael Burke , PDG de Louis Vuitton avec 99% de taux d'approbation

Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft (98%)

Laurent Mignon, PDG de Natixis (96%)

Lynne Doughtie , PDG de KPMG (96%)

David Layani , PDG de Onepoint (95%)

Satya Nadella , PDG de Microsoft (95%)

Bradley S. Jacobs , PDG de XPO Logistics (94%)

Jean Bassères, PDG de Pôle Emploi (94%)

Patrice Caine , PDG de Thales (94%)

Bernard Charles , PDG de Dassault Systèmes (94%)

Cette année, on constate que près de l'ensemble du Top 10 est renouvelé, seuls les dirigeants d'Ubisoft, de Microsoft et Thales étaient déjà présents l'année dernière. Si les deux premières places sont trustées par deux entreprises leaders dans leurs industries respectives, mode de luxe et jeux vidéo, le classement comprend également des entreprises de divers secteurs d'activité : banque, nouvelles technologies ou encore audit & conseil.

Sur Glassdoor, lorsque les collaborateurs donnent leurs avis sur leur entreprise, ils sont, entre autres, invités à évaluer plusieurs facteurs liés à leurs expériences professionnelles, leur point de vue vis-à-vis de leur équipe dirigeante et sur leur environnement de travail. De plus, en notant leur CEO sur le site, ils doivent indiquer s'ils approuvent, désapprouvent ou s'ils jugent neutres leurs performances. Enfin, près de 770 000 employeurs ont été évalués sur Glassdoor et la moyenne d'approbation des PDG est de 69%.

Les lauréats du « Prix du Choix des Employés 2018 » sont déterminés en utilisant l'algorithme propriétaire de Glassdoor, en tenant compte de la quantité, la qualité et la cohérence des avis d'entreprises partagés par les collaborateurs entre le 2 mai 2017 et le 1er mai 2018. Durant cette période, les PDG classés doivent avoir reçu, au minimum, 20 évaluations de leur entreprise, 20 avis positifs sur le CEO et au moins 20 notes de l'équipe de direction. Pour simplifier le classement, les notes des PDG sont affichées sous la forme de nombre entiers afin de déterminer l'ordre final. La méthodologie complète est disponible ici : https://www.glassdoor.fr/List/about-employees-choice-awards.htm

Les listes des CEO gagnants de cette année sont disponibles ici :

« Faire partie du Top des PDG de Glassdoor est un signe de reconnaissance du leadership d'un PDG et reflète la considération des employés qui travaillent avec eux tous les jours. Je félicite les lauréats pour leur distinction », explique Robert Hohman, co-fondateur et CEO de Glassdoor. « De plus, cela peut être un atout de recrutement d'avoir un PDG de premier-plan, bénéficiant du soutien de ses employés. Les meilleurs chefs d'entreprises sont inspirants, dignes de confiance, innovants et peuvent-être de vrais facteurs de motivation pour leurs collaborateurs. »

Qu'est ce qui caractérise un bon PDG ?

Selon une étude de Glassdoor Economic Research, les PDG les mieux classés sont ceux qui dirigent des entreprises avec une forte culture. Pour les employés, l'élément le plus important pour noter leur PDG reste leur satisfaction vis-à-vis de l'équipe de direction. Enfin, l'étude révèle également une convergence entre les bonnes notes du PDG et les résultats financiers de l'entreprise.

