Tor Holding et ELIE SAAB annoncent un partenariat pour un double lancement immobilier en Turquie

ISTANBUL, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- ELIE SAAB, l'un des plus grands noms mondiaux de la haute couture et une marque de luxe réputée, et TOR HOLDING, un promoteur immobilier turc connu pour ses projets innovants et ses collaborations mondiales, annoncent leur partenariat pour le lancement de deux projets immobiliers en Turquie.

Cette collaboration marque une étape importante dans le secteur immobilier turc, car le segment local du luxe connaît une évolution dynamique avec la présence d'un plus grand nombre de partenariats combinant l'expertise internationale et des approches régionales innovantes. Le partenariat vise à redéfinir l'habitat de luxe en Turquie en associant l'expertise de Tor Holding en matière de développement immobilier à l'héritage du design emblématique d'ELIE SAAB.

Les deux résidences ELIE SAAB offrent des emplacements distincts, l'une le long de la ligne emblématique du Bosphore d'Istanbul et l'autre au-delà des frontières de la ville. La résidence du Bosphore offre une vue imprenable et un accès facile à l'énergie vibrante de la ville, tandis que la seconde résidence offre la tranquillité au milieu d'un environnement luxuriant, à l'écart de l'agitation urbaine. Les deux sites promettent aux résidents une expérience de vie unique, caractérisée par le luxe et le raffinement.

M. Elie Saab Jr, PDG d'ELIE SAAB : "Nous sommes ravis de nous associer à Tor Holding pour introduire les résidences ELIE SAAB en Turquie, ce qui marque une étape importante dans notre plan de développement stratégique. Au cours des quatre dernières années, nous nous sommes lancés dans une aventure ambitieuse visant à étendre notre marque à l'immobilier de luxe, en signant de nombreux projets réussis dans le monde entier, dans des pays tels que le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, l'Espagne, le Brésil et bien d'autres encore. Cette collaboration illustre notre engagement à offrir des expériences de vie de luxe exceptionnelles et s'aligne parfaitement sur notre mission qui consiste à incarner le luxe et le raffinement dans toutes les dimensions".

M. Mustafa Torun, président de Tor Holding : "Notre partenariat stratégique avec ELIE SAAB apporte une innovation significative dans le secteur résidentiel de luxe en Turquie et renforce notre stratégie de marque globale. Nous sommes dans une dynamique de croissance continue grâce à nos bureaux dans le monde entier et à notre vaste réseau de coopération. Ce projet reflète non seulement l'attrait croissant de la Turquie pour les investisseurs étrangers, mais il constitue également une étape qui accroît le prestige du pays sur la scène internationale. La collaboration avec une marque mondialement reconnue comme ELIE SAAB renforce notre innovation dans le secteur et notre vision du développement d'espaces de vie exclusifs, tout en consolidant la position de la Turquie sur la carte mondiale des affaires et des investissements".

Les résidences ELIE SAAB en Turquie devraient être inaugurées en mai 2024, marquant une étape importante dans l'art de vivre raffiné. Avec leur design exceptionnel et leur sophistication inégalée, ces résidences sont destinées à élever les normes de l'habitat haut de gamme en Turquie.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2384692/Tor_Holding.jpg