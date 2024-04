Tosyalı remporte l'appel d'offres pour la "canalisation d'eau du Rhin (RWTL)", l'un des projets de transformation environnementale les plus importants d'Allemagne

Tosçelik Spiral Boru, le producteur mondial d'acier de Türkiye et le plus grand fabricant de tuyaux d'Europe, a remporté l'appel d'offres "Rhine Water Pipeline" (RWTL).

COLOGNE, Allemagne, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- La canalisation d'eau du Rhin (RWTL) est l'un des projets de transformation environnementale les plus importants d'Allemagne, qui vise à acheminer l'eau du Rhin pour remplir des mines à ciel ouvert désaffectées. Dans le cadre de ce projet, qui sera réalisé par RWE, l'une des principales sociétés énergétiques allemandes, Tosçelik Spiral Boru fournira 130 000 tonnes et 105 600 mètres de tuyaux de grand diamètre de 2235 mm. Tosyalı et RWE Power ont signé un contrat au centre de convention de RWE, le château de Paffendorf, près de Cologne.

Fuat Tosyalı, Chairman of Tosyalı

À propos de ce projet, Fuat Tosyalı, président de Tosyalı, a déclaré : "En tant que plus grand producteur européen de tubes en acier vert, ce projet unique est important pour nous. Chez Tosyalı, nous mettons l'accent sur la durabilité et les technologies vertes à chaque étape de la production, de sorte qu'un projet très sensible à l'environnement comme la canalisation d'eau du Rhin nous motive encore plus à contribuer avec nos tuyaux en acier à faible empreinte carbone."

Lars Kulik, directeur technique de RWE Power, a déclaré : "Nous avons besoin de grands tuyaux de haute qualité qui transporteront l'eau du Rhin vers les lacs miniers pendant des décennies. Notre attention s'est également portée sur l'engagement environnemental du fabricant. Nous sommes ravis d'avoir choisi Tosyalı, dont le processus de production durable est entièrement intégré. Avec leur soutien, nous transformerons les mines à ciel ouvert en lacs durables pour les générations futures."

Pont de la transformation verte entre la Turquie et l'Allemagne

D'ici à 2030, la société allemande de production d'électricité RWE cessera d'exploiter des centrales électriques au charbon et des mines à ciel ouvert. Dans le cadre de ce projet, l'entreprise remettra en culture les mines à ciel ouvert désaffectées de Garzweiler et Hambach et les transformera en lacs. Elle pompera l'eau du Rhin près de Düsseldorf et de Cologne sur une distance de 45 km au moyen de conduites souterraines sous pression.

Tosyalı, engagé par RWE pour son projet de transformation verte, produit de l'acier dont l'empreinte carbone est la plus faible de l'industrie. L'entreprise, qui réalise d'importants investissements en matière de développement durable dans ses installations en Turquie et en Algérie, est à la pointe de la production mondiale d'acier vert grâce à son engagement en faveur de l'énergie solaire et de l'hydrogène.

L'investissement important de RWE dans la transformation verte utilisera les tuyaux en acier de Tosyalı, axés sur la durabilité et respectueux de l'environnement. Le projet, qui comprend la construction d'un pipeline en acier à trois brins sur un parcours d'environ 45 km, devrait commencer à la fin de 2024 et s'achever à la fin de 2029.

