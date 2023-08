TOWER OF GOD: NEW WORLD CONNAÎT UNE MISE À JOUR IMPORTANTE PENDANT L'ÉTÉ

LOS ANGELES, 16 août 2023 /PRNewswire/ -- Netmarble, l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux mobiles de haute qualité, a publié une mise à jour majeure pour son nouveau jeu de cartes à collectionner RPG, Tower of God: New World. Dans le cadre de cette mise à jour, les joueurs peuvent découvrir le contenu de Xia Xia's Dangerous Vacation avec de nouveaux coéquipiers, costumes et événements qui offrent des récompenses spéciales en jeu.

À partir d'aujourd'hui, les joueurs peuvent choisir de nouveaux coéquipiers : SSR+ [Thorn] Biole (rouge, portée) et SSR [Maniacal] Xia Xia (rouge, support). Six nouveaux costumes sont désormais disponibles pour Biole, Xia Xia, Shibisu, Hatz, Ha Yuri et Hwaryun.

Les joueurs peuvent découvrir de nouveaux contenus et événements en jeu, notamment:

Mission de croissance de Xia Xia : Après avoir obtenu le SSR Xia Xia, les joueurs qui accomplissent 8 missions en jeu (y compris l'obtention de Proficiency, Limit Break, etc.) peuvent recevoir le SSR Xia Xia une fois de plus.

Mission de croissance de Xia Xia : Après avoir obtenu le SSR Xia Xia, les joueurs qui accomplissent 8 missions en jeu (y compris l'obtention de Proficiency, Limit Break, etc.) peuvent recevoir le SSR Xia Xia une fois de plus.

Événement de récit [Dangerous Vacation] : Pendant les événements de récit [Dangerous Vacation], les joueurs peuvent jouer l'étape Story ou l'étape FREE. Une fois l'étape Story terminée, l'étape FREE sera disponible et les joueurs devront consommer de l'endurance en accomplissant des missions pour gagner des objets exclusifs à l'événement et des points d'événement.

Événement Vacation Mission : Les joueurs peuvent participer à l'événement de récit [Dangerous Vacation] où ils peuvent accomplir des missions et recevoir des récompenses spéciales en jeu. Une fois toutes les missions terminées, des tickets Normal Summon Tickets (x 21), SSR Soulstones et bien d'autres choses encore peuvent être gagnés.

Boutique d'échange d'événements Vacation : Les objets d'événement (Conch, Squid, Red Snapper) obtenus lors des événements de récit peuvent être échangés contre d'autres récompenses telles que la pierre Shibisu Soulstone, le costume de Shibisu, le Teammate Grade Enhancement Scroll, et bien plus encore.

Dans Tower of God: New World, les joueurs peuvent prendre le contrôle des personnages préférés des fans pour monter dans la Tour. Rejoignez Twenty-Fifth Bam (et plus de 70 personnages) pendant qu'il se fraye un chemin à travers la Tour dans une superbe animation 3D qui donnera aux joueurs l'impression d'avoir pénétré dans un monde d'animé. Les joueurs découvriront des mécanismes de combat rapides tout en utilisant un système Slot unique qui permet d'augmenter les pouvoirs d'un « Slot » particulier plutôt que ceux d'un personnage spécifique.

Le jeu est désormais disponible sur Google Play et l' App Store , tandis que la version PC peut être téléchargée à partir de Google Play Games Beta . Les joueurs sont encouragés à s'inscrire sur Discord et sur d'autres canaux sociaux ( YouTube , Instagram , Twitter , TikTok et Facebook ) pour obtenir les dernières informations.

À propos de Netmarble Corporation

Fondé en Corée en 2000, Netmarble Corporation est l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux mobiles de premier plan dans le monde. Grâce à de puissantes franchises et des collaborations avec des détenteurs de propriétés intellectuelles reconnues, Netmarble s'efforce d'élever l'expérience de jeu et de divertir le public à l'échelle mondiale. En tant que société mère de Kabam et SpinX Games et actionnaire majeur de Jam City et HYBE (anciennement Big Hit Entertainment), le portefeuille diversifié de Netmarble comprend Lineage 2 : Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni : Cross Worlds, The King of Fighters ALLSTAR, The Seven Deadly Sins : Grand Cross, et de futurs jeux PC comme Paragon: The Overprime. Vous trouverez de plus amples informations sur le site http://company.netmarble.com .

