Transmutex SA, une société genevoise, lève plus de 20 millions de francs suisses dans le cadre d'une extension de son financement de série A afin de poursuivre le développement et la commercialisation de son système d'énergie nucléaire sous-critique

Réinventer la production d'énergie nucléaire pour un avenir fondé sur une énergie de base évolutive sans carbone et sans déchets radiotoxiques à longue durée de vie

GENÈVE, 29 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Transmutex SA , une société d'ingénierie nucléaire basée à Genève, en Suisse, a annoncé un nouveau cycle de financement afin de davantage développer sa solution pour une technologie nucléaire plus sûre, moins coûteuse et résistante à la prolifération. Le financement de série A2 est codirigé par Union Square Ventures et Steel Atlas .

Fondée le 29 juillet 2019, Transmutex réinvente l'énergie nucléaire en concevant une technologie de réaction plus sûre et non auto-entretenue qui ouvrira une nouvelle ère d'énergie de base sans carbone, moins coûteuse et résistante à la prolifération. Le couplage d'un accélérateur de particules à un assemblage de combustible non auto-entretenu (sous-critique) présente plusieurs avantages clés par rapport aux solutions d'énergie nucléaire auto-entretenues :

1) la réaction peut être arrêtée en 2 millisecondes, permettant un fonctionnement plus sûr.

2) le système peut utiliser différents matériaux combustibles et niveaux d'enrichissement, débloquant ainsi l'accès à de vastes ressources comme du thorium, un métal qui a longtemps été négligé pour l'énergie nucléaire.

3) la sous-criticité offre une marge de sûreté beaucoup plus large, ce qui permet au système de brûler plus efficacement le stock existant de déchets nucléaires à longue durée de vie.

4) lorsque le thorium est utilisé comme combustible, il ne produit pas de plutonium et autres déchets à longue durée de vie.

5) combiné à une technologie innovante de recyclage des combustibles usés, ce système peut être rendu durable pour produire de l'énergie pendant des siècles.

Les principales promesses de cette technologie sont la sécurité qu'elle offre, la résistance à la prolifération et la transmutation des déchets nucléaires à longue durée de vie produits par l'uranium nucléaire. Transmutex collabore avec des institutions gouvernementales de premier plan dans le monde entier, afin d'explorer la possibilité de former une coalition internationale pour accélérer le développement et la construction d'une installation unique en son genre.

Les Nations Unies reconnaissent qu'il faudra jusqu'à cinq fois plus d'énergie nucléaire d'ici 2050 pour répondre à la demande d'énergie propre ( source ), qui n'est pas durable, étant donné que le nucléaire actuel à base d'uranium sera bientôt confronté à une pénurie de ressources et produira des déchets à longue durée de vie difficiles à gérer. Cela a également été souligné lors de la COP28, au cours de laquelle 22 pays ont promis de tripler leur production d'énergie nucléaire ( source ).

Transmutex a choisi Union Square Ventures et Steel Atlas, basés à New York, pour codiriger son financement de série A2 sur la base de leurs antécédents exceptionnels et de leur engagement à investir dans des solutions technologiques profondes et percutantes.

Ils sont rejoints par un syndicat d'investisseurs nouveaux et existants, notamment At One Ventures (États-Unis), HCVC (France/États-Unis) et AlleyCorp (États-Unis), avec la participation de House Of Ventures (États-Unis), Presight Capital (États-Unis), Verve Ventures (Suisse), FONGIT (Suisse) et Tiny Supercomputer Investment Co. (Royaume-Uni), ainsi que des investisseurs privés.

