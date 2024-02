TriNetX rejoint le projet CERTAINTY pour améliorer l'immunothérapie du cancer

CAMBRIDGE, Mass., 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- TriNetX, LLC (« TriNetX »), le réseau mondial d'organisations de soins de santé menant des recherches dans le monde réel pour accélérer le développement de nouvelles thérapies, est fier d'annoncer sa participation au projet CERTAINTY. CERTAINTY, abréviation de CEllulaR ImmunoTherapy Avatar pour le traitement personnalisé du cancer, est un projet de recherche international dirigé par l'Institut Fraunhofer de thérapie cellulaire et d'immunologie IZI. Rassemblant un consortium de partenaires issus du monde universitaire, de l'industrie et des soins de santé, ce projet vise à révolutionner l'immunothérapie du cancer.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

TriNetX, par l'intermédiaire de sa filiale TriNetX Oncology GmbH, fournit un ensemble complet de données anonymes couvrant l'ensemble du parcours de traitement des patients diagnostiqués avec un myélome multiple dans plus d'une centaine de sites cliniques en Allemagne. Cet ensemble de données comprend les caractéristiques spécifiques des patients, les valeurs de laboratoire, les profils cytogénétiques, les protocoles de traitement et les résultats, tous normalisés dans le cadre du modèle de données commun du consortium. TriNetX Oncology GmbH vise à accélérer le développement de modèles pronostiques et prédictifs en tirant parti de son expertise en matière de modélisation prédictive.

« En tant qu'entreprise axée sur la recherche, nous nous engageons à faire progresser la recherche sur le cancer en utilisant des données réelles. Grâce à notre ensemble de données uniques et anonymes et à notre équipe expérimentée, nous sommes stratégiquement positionnés pour accélérer les résultats clés du programme de recherche CERTAINTY, apportant ainsi une contribution rapide et significative au domaine », a déclaré Guillaume Azarias, Senior Data Scientist chez TriNetX Oncology.

L'objectif initial du projet CERTAINTY est de créer un jumeau virtuel pour le myélome multiple (MM), une tumeur maligne de la moelle osseuse. Ce jumeau virtuel représentera avec précision la pathophysiologie des patients atteints de MM éligibles aux immunothérapies cellulaires ou en cours de traitement, et sera régulièrement mis à jour. Les technologies clés utilisées dans le projet comprennent la collecte et le traitement des données, l'apprentissage automatique et les modèles mécanistes assistés par logiciel, les capacités de TriNetX jouant un rôle essentiel.

L'immunothérapie cellulaire est très prometteuse en tant que traitement du cancer, mais l'optimisation de son efficacité et de son accessibilité nécessite une compréhension plus approfondie et des données plus complètes. La participation de TriNetX au projet CERTAINTY témoigne de son engagement en faveur des efforts de collaboration entre l'industrie, le monde universitaire et les entreprises technologiques. Cette initiative collective comble le manque de données, une étape cruciale pour les partenariats public-privé de l'UE, soulignant l'importance des collaborations intersectorielles dans le domaine des soins de santé.

À propos de TriNetX, LLC

TriNetX est un réseau mondial d'organisations de soins de santé et d'entreprises de sciences de la vie qui se consacrent à l'avancement de la recherche dans le monde réel et à l'accélération du développement de nouvelles thérapies. Grâce à sa plateforme en libre-service, conforme aux normes HIPAA, GDPR et LGPD, composée d'ensembles de données DSE fédérées et de partenariats de conseil, TriNetX permet à sa communauté mondiale d'améliorer la conception des protocoles, de rationaliser les opérations d'essai, d'affiner les signaux de sécurité et d'enrichir la génération de preuves dans le monde réel. Pour en savoir plus, consultez TriNetX à l'adresse www.trinetx.com ou suivez @TriNetX sur Twitter.

Contact pour les médias

TriNetX

Michelle Fleming

Téléphone : 857 285-6038

E-mail : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2328859/TriNetX_EU.jpg