Trucknet Enterprise conclut un accord avec une filiale du géant danois de la logistique, le groupe DSV

EILAT, Israël, 11 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Trucknet Enterprise (TASE: TRAN), une société qui a développé une plateforme de correspondance intelligente entre les marchandises et l'espace disponible dans les camions (pour le transport) afin d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des entreprises, a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Trucknet Romania, a signé un accord avec DSV Solutions S.R.L. (Roumanie), une filiale du groupe mondial DSV.

Hanan Fridman, CEO and founder of Trucknet Enterprise: "The agreement indicates the trust that the global forwarding giant DSV Solutions S.R.L. has in the technology we developed"

M. Hanan Friedman, PDG et fondateur de Trucknet Enterprise, a déclaré : « L'accord signé témoigne de la confiance du géant mondial du transport DSV Solutions S.R.L. envers notre technologie. Il servira aussi de base pour l'établissement d'ententes futures avec d'autres leaders mondiaux du transport. »

L'accord a été signé avec un fournisseur roumain de services de transport et de logistique assurant environ 150 000 trajets par an et faisant partie du groupe mondial DSV, un géant international de la logistique opérant dans plus de 80 pays à travers le monde. Le succès de cet accord pourrait mener à de nouvelles ententes avec les filiales du groupe basées dans d'autres pays.

L'accord avec DSV fait suite au projet pilote mené conjointement par Trucknet et le Groupe Renault au cours du mois d'octobre 2020, dans lequel une connexion a été établie avec le système d'appel d'offres de Renault. Le projet pilote avait démontré que l'utilisation de la plateforme Trucknet permettait d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des services logistiques de 17 %. En outre, elle permettait d'économiser jusqu'à 115 000 euros en deux semaines pour 268 voyages sur un total de 371 (taux de réussite de 68 %).

DSV fournit des solutions de transport à des milliers d'entreprises chaque jour. Outre l'optimisation de la gestion des flottes de véhicules, la plateforme de Trucknet pourrait permettre au géant danois du transport d'offrir aux entreprises plus d'options en matière d'espace disponible dans les véhicules, et lui fournir un système en ligne pour chaque appel d'offres. En outre, l'utilisation de notre plateforme minimise les trajets de camions à vide, réduisant ainsi les émissions dans l'atmosphère.

Trucknet a fait son entrée sur la Bourse de Tel Aviv à la fin de mars 2021

Cette entente fournira à Trucknet deux sources de revenus. Après la période d'essai, DSV versera à Trucknet Romania 3 euros (plus la TVA) pour chaque expédition effectuée avec la plateforme Trucknet. DSV s'est engagé à réaliser un minimum de 1 000 envois par mois avec la plateforme. En outre, DSV paiera à Trucknet Romania des frais de maintenance mensuels de 1 500 euros (plus la TVA). Toutefois, DSV sera exempté de payer ces frais de maintenance les mois où le groupe effectue plus de 3 500 expéditions en utilisant la plateforme Trucknet.

L'entreprise estime que cette entente constituera une source de revenus supplémentaire. Elle s'attend également à ce que la mise en œuvre de l'accord augmente le nombre de correspondances pour les centaines de milliers de camions connectés à la plateforme par le biais d'ententes établies Trucknet et différentes sociétés de transport.

Si la coopération s'avère fructueuse entre les parties, l'entreprise prévoit que d'autres entreprises du groupe DSV choisissent de se connecter à la plateforme cloud de Trucknet, ce qui se traduirait pour elle par plus de visibilité.

À propos du groupe DSV

DSV se spécialise dans l'expédition, le transport et la logistique par voie aérienne, maritime et terrestre. Le groupe opère dans plus de 80 pays à travers le monde et est coté à la Bourse danoise.

https://www.dsv.com/en

À propos de Trucknet

Trucknet a développé une plateforme tout-en-un basée sur l'intelligence artificielle (IA), la veille économique (BI) et l'apprentissage automatique (ML) pour une gestion efficace et numérisée de la chaîne logistique et des processus de transport. Cette plateforme offre une correspondance automatique interentreprises basée sur la localisation, y compris une solution de paiement facile et rapide pour le marché B2B. Le système comprend un outil en ligne pour calculer les émissions de carbone.

La plateforme de Trucknet permet aux entreprises de transport et de logistique de réduire considérablement les trajets à vide, en hiérarchisant automatiquement les véhicules disponibles avec d'autres entreprises de transport et de logistique, offrant ainsi une correspondance pour les camions vides et les cargaisons disponibles.

La solution de Trucknet permet une automatisation et une optimisation complètes du transport routier pour les entreprises gérant des flottes de véhicules commerciaux et pour les clients des services logistiques. Le système aide les entreprises à réduire considérablement les coûts et à améliorer l'efficacité et la rentabilité en réduisant le nombre de camions vides sur les routes; la pollution atmosphérique et les émissions de GES sont réduites avec moins de dommages pour l'environnement.

L'entreprise vise à établir un système professionnel unique dans le domaine du transport partagé. La plateforme logicielle de Trucknet interagit avec tous les principaux systèmes de planification du travail, les TMS et les principaux systèmes télématiques. Les entreprises de transport peuvent améliorer et optimiser la gestion du parc de véhicules et le partage des ressources, grâce à l'utilisation mutuelle de documents numériques (sans besoin d'impression). Trucknet a développé des interfaces conviviales pour le conducteur et le client final, offrant une connectivité, un suivi et une transparence complets, ainsi que des solutions de paiement par le biais du système.

Trucknet opère sur le marché international du transport et de la logistique, qui est évalué à environ 19,36 billions de dollars. En 2020, l'entreprise compte environ un demi-million de camions connectés provenant de quelque 4 000 entreprises.

Données mondiales sur les camions vides : en Europe, 27 % des camions en circulation roulent à vide, aux États-Unis 36 % et en Asie 46 %. Trucknet a mené un projet pilote conjoint avec le Groupe Renault au cours du mois d'octobre 2020, dans lequel une connexion a été établie avec le système d'appel d'offres de Renault qui soumissionne chaque ordre de travail. Grâce à ce système, les entrepreneurs ont été identifiés sur la base de leur localisation par rapport aux demandes de Renault. Le projet pilote a prouvé que la connexion à la plateforme Trucknet a permis d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des services logistiques de 17 %. En outre, elle a permis d'économiser jusqu'à 115 000 euros en deux semaines pour 268 voyages sur un total de 371 (taux de réussite de 68 %).

Les résultats du projet pilote ont démontré la capacité de la plateforme à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts de transport pour les entreprises de logistique. Cela est dû au fait que la plateforme Trucknet ajuste les ordres d'expédition pour les entrepreneurs (de transport), en fonction de leur proximité géographique avec l'emplacement de la cargaison, ce qui leur permet de soumettre des propositions de prix plus basses et d'économiser des coûts.

L'entreprise, créée en 2016 par le PDG Hanan Friedman, emploie environ 40 personnes réparties dans des bureaux du monde entier. Trucknet a signé des accords et des projets pilotes avec des entreprises leaders en Israël et dans le monde, y compris DSV, La Poste, DPD, ChronoPost, All Cargo, Israel Post et plus encore.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://trucknet.io/en/

