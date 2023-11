Trustpilot lance Reviews for Salesforce sur Salesforce AppExchange, leader sur le marché mondial du cloud d'entreprise

Les clients français de Trustpilot peuvent désormais optimiser le feedback des consommateurs afin de générer la confiance à chaque point d'interaction.

PARIS, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Trustpilot a annoncé aujourd'hui le lancement de Reviews for Salesforce by Trustpilot : en France, transformez les avis clients en chiffre d'affaires sur Salesforce AppExchange et permettez aux clients d'interagir avec plus de consommateurs dans le monde en les invitant à laisser un avis, en gérant les avis Trustpilot et en y répondant à partir d'une plateforme unique.

L'intégration Reviews for Salesforce by Trustpilot est actuellement disponible sur AppExchange à l'adresse suivante : https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000H1NzOUAV .

Reviews for Salesforce by Trustpilot

Dans toute la France, les entreprises pourront se forger une réputation solide basée sur la confiance à chaque interaction avec les clients, en envoyant des invitations automatiques à laisser un avis et en générant des réponses au feedback reçu, le tout au sein de la plateforme Salesforce. L'intégration plug and play permet également aux entreprises d'obtenir des informations précieuses sur les consommateurs en synchronisant efficacement les avis et les données des clients avec leurs propres données. Grâce à cette fonctionnalité, les entreprises vont cerner plus précisément leurs points forts, mais aussi les secteurs à améliorer, afin d'offrir des expériences personnalisées tout au long du parcours client.

Cette intégration voit le jour alors que Trustpilot continue de se développer avec de nouveaux partenariats prometteurs – dont neuf intégrations partenaires lancées en l'espace d'un an – aidant les entreprises à utiliser les avis comme un outil pour gagner la confiance des consommateurs, stimuler leur croissance et augmenter leurs ventes.

Les entreprises qui répondent de manière proactive à tous leurs avis et envoient des invitations à laisser un avis constatent une hausse de l'engagement de leur clientèle et sont en mesure de mieux comprendre ce qu'elle pense de leurs performances, mais aussi de leurs produits et services – ce qui leur permet d'améliorer l'expérience client.

Plus de 238 millions d'avis clients sur des entreprises et des produits concernant 938 000 domaines* ont été publiés sur Trustpilot, et ces chiffres augmentent de plus d'un avis par seconde**. Le rôle déterminant des avis Trustpilot consiste à rapprocher les entreprises et les consommateurs afin de promouvoir la confiance et la collaboration en un seul clic.

Ils parlent de l'intégration Reviews for Salesforce

Ben Lavender , Chief Product Officer chez Trustpilot, a déclaré : « Dans un espace en ligne de plus en plus compétitif, il n'a jamais été aussi compliqué (ni aussi crucial) pour les marques de gagner la confiance des consommateurs et de montrer ce qui les distingue de la concurrence. Les avis aident les entreprises à afficher leur valeur, à générer la confiance et à se développer, et cette intégration permet aux entreprises de toute la France d'accéder plus facilement à cette opportunité. »

Selon Alice Steinglass, vice-présidente exécutive et directrice générale de la plateforme Salesforce, « Reviews for Salesforce by Trustpilot est un ajout précieux à AppExchange, car cette intégration accélère la transformation commerciale pour les clients en leur permettant d'exploiter les avis directement depuis la plateforme Salesforce ». Elle ajoute : « AppExchange évolue constamment pour connecter les clients aux applications adaptées à leurs besoins professionnels et les diriger vers les experts qui sauront les conseiller. »

