Tungsram souhaite relever le défi des 6 milliards de dollars d'Elon Musk

BUDAPEST, Hongrie, 9 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Tungsram, un innovateur technologique hongrois, propose une réponse à l'offre de 6 milliards de dollars d'Elon Musk au Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour soulager la faim dans le monde. L'agriculture en intérieur, les usines alimentaires pour l'Afrique et les clusters alimentaires intégrés pour les zones métropolitaines sont des moyens durables de résoudre la crise alimentaire mondiale.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, n'a pas tardé à répondre au défi lancé par le directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU, David Beasley, qui aurait affirmé que 2 % de la richesse d'Elon Musk pourrait grandement contribuer à résoudre la faim dans le monde. « Si le PAM peut décrire (...) exactement comment 6 milliards de dollars vont résoudre la faim dans le monde, je vendrai des actions Tesla immédiatement et je le ferai », a ainsi écrit Musk dans un tweet.

Alors que le débat entre les deux se poursuit, la société hongroise à moyenne capitalisation Tungsram a une proposition pour le PAM et le PDG de Tesla.

« L'agriculture en intérieur est la solution la plus viable pour y parvenir », a déclaré Joerg Bauer, président et PDG de Tungsram. « Il s'agit d'une technologie innovante passionnante qui s'équilibre sur la ligne ténue entre l'agriculture, l'industrie 4.0 et la technologie numérique pour fournir des solutions mondiales réalisables et produire des aliments de base pour un grand nombre de personnes de manière durable. »

Tungsram, un fabricant d'éclairage et de technologie innovant vieux de 125 ans, a collaboré avec des partenaires universitaires et des PME pour développer des technologies d'agriculture en intérieur dans le but d'éliminer la faim dans le monde.

L'équipe de Tungsram a récemment ouvert une ferme verticale de 150 m² à Budapest pour faciliter et faire progresser la recherche dans ce domaine. Cette installation, équipée des propres solutions d'éclairage haut de gamme de la société, est unique en son genre en Europe centrale.

L'équipe travaille actuellement sur deux objectifs d'agriculture en intérieur, tous deux jugés hautement réalisables. Les projets portent sur des unités de production alimentaire pour le continent africain et sur des clusters alimentaires circulaires sans déchets. Les usines alimentaires couvriraient les besoins nutritionnels de base dans les zones rurales au climat défavorable, tandis que les clusters seraient situés à proximité des grandes zones métropolitaines afin de garantir une production alimentaire décentralisée au niveau local. « La mise en place de millions de ces unités pourrait fournir des aliments sains et disponibles indépendamment du temps, de la saison, chaque jour de l'année », a affirmé M. Bauer.

La sécurité alimentaire mondiale est l'un des défis les plus pressants de l'humanité, qui nécessite d'immenses quantités d'innovation et d'investissement. L'argent que les Nations unies ont demandé aux milliardaires du monde entier devrait être consacré à la résolution d'un certain nombre de défis qui ouvriront la voie à la construction de ces unités. L'un de ces défis est une avancée inédite dans le captage de l'eau atmosphérique qui pourrait fournir de l'eau dans les zones arides frappées par le changement climatique. La sélection accélérée qui permettrait aux plantes de pousser plus vite et d'être plus riches en nutriments sans modification génétique est une autre innovation qui constituerait un pas de géant vers la sécurité alimentaire. La recherche et le développement dans le domaine de la fertilisation, du stockage de l'énergie, du fonctionnement à distance et de l'automatisation est également une condition préalable au succès.

Les gouvernements et les entreprises devraient financer la recherche et l'innovation afin d'accroître la sécurité alimentaire. « Je suis prêt à partager les détails de notre plan avec le PAM, la FAO et M. Musk lui-même », a déclaré Joerg Bauer.

