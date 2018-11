TYAN présente des plateformes de serveurs de calcul intensif, de stockage et d'informatique en nuage employant les processeurs évolutifs Intel Xeon à l'occasion du SC18

DALLAS, 9 novembre 2018 /PRNewswire/ -- TYAN®, fabricant de plateformes de serveurs leader de l'industrie et filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, présentera une gamme complète de plateformes de serveurs de calcul intensif, de stockage et d'informatique en nuage optimisées pour les marchés du calcul intensif, de l'intelligence artificielle et des centres de données à l'occasion du SC18, qui se tiendra du 12 au 15 novembre au centre de congrès Kay Bailey Hutchison de Dallas, stand 3020.

« Les clients des centres de données d'entreprise sont confrontés à la difficulté de tirer le meilleur parti d'une quantité de données énorme. La demande exige de transférer des données plus vite, de stocker plus de données et de les analyser avec précision », a déclaré Danny Hsu, vice-président de la filiale TYAN de MiTAC Computing Technology Corporation. « Le portefeuille de plateformes de serveurs de calcul intensif, de stockage et d'informatique en nuage de premier plan de TYAN est basé sur les processeurs évolutifs Intel® Xeon®, et ces plateformes sont conçues pour aider nos clients à déplacer, stocker et traiter de grandes quantités de données de manière efficace. »

Les processeurs évolutifs Intel Xeon alimentent les plateformes de calcul intensif et d'IA de TYAN

Pour les applications informatiques haute performance, les plateformes Thunder HX TA88-B7107 , Thunder HX FA77-B7119 et Thunder HX GA88-B5631 de TYAN sont optimisées pour les applications d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle. Le TA88-B7107 2U comprend deux processeurs évolutifs Intel Xeon et peut accueillir jusqu'à huit cartes graphiques (GPU) avec la technologie NVLink. Avec quatre ports PCIe x16 disponibles pour une connexion au réseau haut débit et 24 ports DIMM pouvant accueillir jusqu'à 3 To de mémoire RAM, le TA88-B7107 est le serveur de calcul intensif le plus performant disponible. Le FA77-B7119 4U prend en charge deux processeurs évolutifs Intel Xeon, 24 ports DIMM et 11 ports PCIe x16 (ou 21 ports PCIe x8) Le GA88-B5631 est un serveur 1U doté de 12 ports DIMM, 5 ports PCIe x16 et un seul processeur évolutif Intel Xeon, et est l'un des serveurs de calcul intensif à la plus haute densité disponible sur le marché.

Le Thunder HX FT77D-B7109 combine la prise en charge des processeurs évolutifs Intel Xeon avec une structure de réseau Intel Omni-Path 100 gigabits pouvant atteindre une connectivité totale de 200 Go/s. Cette plateforme est équipée d'un 9e port PCIe x16 pouvant accueillir un contrôleur EDR Infiniband 100 gigabits haut débit ou NVMe, ainsi qu'un port mezzanine interne PCIe x8 pouvant accueillir un contrôleur SAS IOC ou SAS RAID. Elle est conçue spécialement pour les charges de travail massivement parallèles, notamment l'informatique scientifique, le séquençage génétique, la découverte de pétrole et de gaz, la reconnaissance faciale à grande échelle et la cryptographie.

Infrastructure haute performance et à haut rendement énergétique pour centres de données et entreprises

Les plateformes de calcul et de stockage de TYAN englobent un large éventail de spécifications matérielles qui vont du stockage d'une quantité massive de données au calcul haute performance. Le Thunder SX FA100-B7118 est le serveur de stockage phare de TYAN prenant en charge deux processeurs évolutifs Intel Xeon et 100 disques 3,5 pouces dans un format 4U à montage sur rack. Cette plateforme est conçue à la fois pour le stockage à froid et pour les applications de stockage d'objets à grande échelle telles que Lustre.

Le Thunder SX TN76-B7102 de TYAN est une plateforme de stockage 2U double socket basée sur le processeur évolutif Intel Xeon. Avec ses 24 ports DDR4 DIMM et son expansion maximale de 8 ports PCIe de série, le TN76-B7102 peut tout à fait répondre aux exigences de stockage des applications de virtualisation de données et de bases de données en mémoire.

Pour le secteur du stockage haute performance, le Thunder SX GT62H-B7106 1U comprend deux processeurs évolutifs Intel Xeon, 16 ports DIMM, deux ports PCIe x16 à profil bas, ainsi que dix baies de lecteurs U.2 NVMe. Cette plateforme offre une performance de stockage maximale ainsi qu'une grande capacité de mémoire et est idéale pour les applications de serveur périphérique.

Les nouvelles plateformes de serveurs basées sur le processeur Intel® Xeon® E-2100 sont conçues pour les applications de serveurs d'entrée de gamme

Les nouvelles cartes serveur de TYAN basées sur le processeur Intel Xeon E-2100 incluent le Tempest CX S5550, qui prend en charge jusqu'à 4 contrôleurs GbE LOM dans un format micro-ATX, et le Tempest CX S5552, qui prend en charge jusqu'à 4 contrôleurs GbE LOM et un contrôleur SAS 12G en option dans un format ATX, toutes deux conçues pour les applications de serveur et de stockage d'entrée de gamme. Par ailleurs, le Tempest EX S5555-HE avec port d'affichage, DVI-D et audio haute définition 7.1 dans un format micro-ATX est idéal pour les applications de poste de travail intégré.

Le Thunder CX GT24E-B5556 de TYAN est un serveur cloud périphérique 1U à un seul socket basé sur le processeur Intel Xeon E-2100. Prenant en charge jusqu'à 4 ports DDR4 DIMM, 3 ports PCIe et un double port Ethernet 10GBase-T, cette plateforme est optimisée pour les applications de jeu à la demande économiques.