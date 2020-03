UCAR : INFORMATIONS - Covid 19

BOULOGNE BILLANCOURT, France, 18 mars 2020 /PRNewswire/ -- Le Groupe UCAR informe des conséquences possibles, sur son activité, des diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

Conformément aux dispositions de l'Arrêté ministériel du 16 mars 2020 portant sur diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, paru au Journal Officiel du 17 mars 2020, le Groupe maintiendra, autant que possible, les agences de location de voitures du réseau UCAR ouvertes, dans le respect des mesures « barrières » préconisées, et sauf dispositions ultérieures contraires.

L'activité de location de voitures a été considérée par le gouvernement comme faisant partie du plan de continuité économique. Nous devons donc nous organiser pour maintenir le contact avec la population et les entreprises, et porter au besoin assistance dans des conditions de sécurité sanitaire les plus élevées, tout en sachant que nous allons faire face à une chute conséquente de l'activité.

Dans ce cadre, et face à l'incertitude quant à la durée de cette crise et des mesures associées, il est très difficile pour le Groupe de mesurer avec précision l'impact de cette crise sanitaire sans précédent. Néanmoins il est indéniable que celle-ci impactera négativement les activités du Groupe et ainsi ses principaux agrégats financiers.

Dans ce contexte et dans l'intérêt de tous, le Groupe a trois priorités absolues, à savoir :

Préserver la santé et la sécurité de chacun de ses salariés, de ses franchisés et de ses clients Se mettre au service de l'utilité publique tel que prévu par le Gouvernement Préserver l'équilibre économique et financier de l'entreprise.

Le Groupe UCAR dispose d'une situation financière saine pour faire face à cette crise. Pour autant le Groupe étudie la possibilité de bénéficier de tous les leviers proposés par le plan gouvernemental afin de conserver les moyens de poursuivre son développement en sortie de crise, tant sur le plan de son réseau physique que sur le plan de sa transformation digitale.

Le Groupe UCAR suit de près l'évolution de la situation et fera un point à l'occasion de la publication de ses comptes annuels 2019.

Prochain rendez-vous

28 avril 2020 Publication résultats 2019

A propos d'UCAR MOBILITY GROUP

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 400 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 386 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules. En 2019, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 71 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.

