Ucar - Obtention d'un Prêt Garantie Etat (PGE) de 8,7 M€

BOULOGNE BILLANCOURT, France, 2 juillet 2020 /PRNewswire/ -- UCAR annonce avoir reçu 8,7 M€ de lignes de financements de la part de ses partenaires bancaires dans le cadre des mesures de soutien financier aux entreprises mises en place par le gouvernement français pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Ucar a ainsi obtenu 8,7 M€ de prêts de la part de son pool bancaire et de Bpifrance, garantis à hauteur de 90% par l'État français dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'État (« PGE ») (arrêtés du 23 mars et du 17 avril 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement, pris en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020).

Ces financements ont une maturité de 1 an, avec option d'extension jusqu'à 5 années additionnelles sous certaines conditions.

Après des mois de mars et avril impactés par les mesures de confinement, l'activité d'Ucar reprend progressivement depuis mi-mai avec la réouverture de l'ensemble des 386 agences. Le groupe entend renouer dès le mois de juillet avec un niveau d'activité quasi normal.

Avec une reprise de l'activité et ces lignes de financements supplémentaires le Groupe est confiant dans sa capacité à lisser l'impact de la crise sanitaire Covid-19 et ainsi soutenir la reprise tout en conservant les moyens de poursuivre son développement.

Prochains rendez-vous

27 août 2020 : Publication chiffre d'affaires S1 2020

A propos d'Ucar Mobility Group

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 400 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 386 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules. En 2019, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 71 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.

SOURCE UCAR