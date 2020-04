UCAR : résultats 2019

Accélération de la transformation du Groupe

Lancement d'offres d'autopartage et de LOA

Annonce de deux nouveaux partenariats

Résultats impactés par les investissements dans le Digital et l'Autopartage

BOULOGNE BILLANCOURT, France, 28 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le Conseil d'Administration d'UCAR a arrêté ce jour les comptes consolidés audités de l'exercice 2019.

L'année 2019 a été marquée par l'accélération de la transformation digitale du Groupe, notamment avec le lancement de deux nouvelles offres de LOA et d'autopartage à destination des particuliers.

Le Groupe a continué d'investir fortement sur ses plateformes technologiques et a notamment lancé son nouvel outil informatique d'exploitation (Urent).

En parallèle, le Groupe a dû faire face à la fin d'un partenariat important avec la perte de 216 agences PSA rent au 1er janvier 2019.

Cette fin de partenariat a pour partie été compensée par l'ouverture de 131 points de location, par la signature d'un nouveau partenariat avec PSA sur les grands comptes et par la signature d'un partenariat courant 2019 avec BMW France pour le déploiement de son offre de mobilité BMW RENT et MINI RENT.

Chiffres clés consolidés au 31 décembre 2019

En K€ 2019 2018 Chiffre d'affaires consolidé 34 907 44 279 CA sous enseignes* 70 906 92 859 dont CA Location sous enseignes* 51 294 65 547 Résultat d'exploitation 75 1 775 Résultat financier (98) (71) Résultat courant (23) 1 704 Résultat exceptionnel (15) (488) Impôt sociétés 190 (229) Résultat net part du Groupe 133 969





Total Bilan 41 972 46 521 Capitaux propres 16 063 16 278 Trésorerie 15 166 15 298







Comptes consolidés audités en normes françaises * Le CA sous enseignes est représentatif du CA fait par l'ensemble des réseaux Rapport Annuel disponible sur le site ucar.fr et sur euronext.fr

Résultats annuels 2019

Le Groupe UCAR a enregistré au 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 34,9 M€, reflétant d'une part une baisse de 18% du CA Location et Services aux réseaux, et d'autre part une baisse du CA Ventes de véhicules de 26%.

Le CA 2019 est impacté par :

- La fin au 31 décembre 2018 du programme de location courte durée développé pour les marques Opel, DS et Citroën. L'impact sur le CA 2019 de cette fin de partenariat s'élève à 5,7 M€ sur le CA consolidé Groupe et à 14,1 M€ sur le CA Location sous enseignes.

- La baisse de 26% des ventes de véhicules s'explique par la baisse des approvisionnements de véhicules auprès du réseau franchisé.

Hors impact fin de contrat PSA et ventes de véhicules, le CA consolidé groupe a connu une croissance de 3,3%.

Hors impact fin de contrat PSA, le CA Location sous enseignes est resté stable par rapport à 2018.

A fin décembre 2019, le Groupe comptait 386 agences contre 471 agences au 31 décembre 2018.

La fin de contrat avec PSA s'est traduite par la perte de 216 agences Rent au 1er janvier 2019, dont plus de la moitié a été compensée par l'ouverture de 131 points de location en 2019.

Le résultat d'exploitation ressort à 75 K€, en forte baisse par rapport à 2018.

Le résultat d'exploitation est impacté par 800 K€ de charges liées aux efforts réalisés par le Groupe sur 2019 afin d'accélérer sa transformation et d'assurer la mise en place de ses nouvelles offres d'autopartage. Ces investissements ont principalement porté sur le renforcement des équipes digitales, le développement des plateformes technologiques et de la marque.

L'impôt Société 2019 intègre un crédit d'impôt recherche de 185 K€.

Le résultat net ressort ainsi, après exceptionnels et IS, à 133 K€.

La trésorerie est quant à elle restée stable, passant de 15,3 M€ en 2018 à 15,2 M€ en 2019.

La situation financière du Groupe reste solide avec des fonds propres de 16,1 M€ en 2019, contre 16,3 M€ en 2018.

Lors de l'Assemblée Générale du 18 juin 2020, il sera proposé aux actionnaires d'UCAR SA de ne pas verser de dividende au titre de l'année 2019. Le Conseil d'Administration prend ainsi en compte les récents appels lancés par le Gouvernement concernant la politique de dividendes et souhaite permettre d'apporter une participation aux efforts demandés à toutes les parties prenantes en cette période de crise inédite.

UCAR promeut l'accès à un véhicule neuf, moins polluant et accessible au plus grand nombre

L'offre UCAR se diversifie et s'appuie désormais sur 3 piliers : LOUER / ACHETER / PARTAGER

Après des débuts prometteurs dans l'autopartage grâce à l'offre de mise en pension de véhicules de particuliers, permettant à des propriétaires de confier leur voiture à des agences du réseau UCAR afin que ces dernières les mettent en location, UCAR a franchi une étape décisive en 2019 en ouvrant l'accès à la propriété d'une voiture neuve et propre accessible à tous.

UCAR propose désormais une offre de véhicules en LOA (location avec option d'achat) qui, associée à la prime au partage UCAR et aux revenus du partage, permet à ses clients d'optimiser leur budget automobile.

Ainsi, UCAR répond, de façon concrète, aux trois enjeux majeurs de nos sociétés :

- Environnementaux

En divisant par deux la pollution automobile, en permettant à tous de rouler dans des voitures neuves

En réduisant la place prise par l'automobile sur l'espace public et la voirie

- Economiques

En augmentant le pouvoir d'achat des automobilistes en divisant par deux le budget automobile des ménages

En faisant de la voiture un actif productif, sans aucun effort de la collectivité

- Sociaux

En offrant des solutions de mobilité à des populations isolées

En créant de l'emploi et du lien social

Tous les détails de l'offre sont disponibles sur le site https://ucar2share.com.

Nouvel accord commercial avec le Groupe PSA

Au deuxième semestre 2019, le Groupe UCAR a annoncé la signature d'un accord commercial sur l'activité B2B avec le Groupe PSA et son service Free2Move Rent.

Ainsi les 400 agences de location courte durée Free2Move Rent du réseau PSA (anciennement Peugeot Rent, Citroën Rent, Opel Rent et DS Rent) se verront offrir la possibilité de rejoindre le programme Grands Comptes d'UCAR.

UCAR sera ainsi en mesure d'offrir rapidement à ses clients grands comptes l'un des plus grands réseaux de location en France.

Partenariat avec BMW France

Au deuxième semestre 2019, le Groupe UCAR a également annoncé la signature d'un partenariat avec BMW France pour développer son offre de location courte durée sur le territoire national.

D'ici mi 2020, UCAR mettra en place l'offre de location courte durée sur 5 sites pilotes. A l'issue de cette phase pilote, le déploiement sera étendu progressivement à l'ensemble du réseau BMW et MINI en France.

Impact de la crise sanitaire Covid-19 sur les activités du Groupe

La crise sanitaire liée au COVID-19 débutée en mars 2020 n'est pas considérée comme ayant un lien direct et prépondérant avec une situation existant à la clôture. Elle n'a donc eu aucun impact dans les comptes au

31 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l'Arrêté ministériel du 16 mars 2020 portant sur diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, le Groupe maintiendra, autant que possible, les agences de location de voitures du réseau UCAR ouvertes sur le deuxième trimestre 2020, dans le respect des mesures « barrières » préconisées, et sauf dispositions ultérieures contraires.

Dans ce cadre, et face à l'incertitude quant à la durée de cette crise et des mesures associées, il est très difficile pour le Groupe de mesurer avec précision l'impact de cette crise sanitaire sans précédent.

Néanmoins il est indéniable que celle-ci impactera négativement les activités du Groupe en 2020 et ainsi ses principaux agrégats financiers 2020. Il est estimé, aux vues des éléments d'information dont nous disposons à ce jour après une analyse préliminaire des tendances d'activité, un impact sur le CA annuel de l'ordre de 20% et un impact sur le résultat net du Groupe de l'ordre de (1) MEUR.

Le Groupe UCAR dispose d'une situation financière saine et solide pour faire face à cette crise. Pour autant le Groupe entend utiliser tous les leviers proposés par le plan gouvernemental afin de conserver les moyens de poursuivre son développement en sortie de crise, tant sur le plan de son réseau physique que sur le plan de sa transformation digitale.

Dans ce contexte et dans l'intérêt de tous, le Groupe a trois priorités absolues, à savoir :

- Préserver la santé et la sécurité de chacun de ses salariés, de ses franchisés et de ses clients.

- Se mettre au service de l'utilité publique tel que prévu par le Gouvernement.

- Préserver l'équilibre économique et financier de l'entreprise.

Perspectives : Accélération de la transformation et de la Digitalisation du Groupe

Sur 2020, les développements et investissements vont s'accélérer :

- Accompagnement et Développement du réseau physique de distribution :

o Le développement du réseau de franchisés à marque UCAR, véritable fer de lance du Groupe en matière d'innovation, reste un objectif prioritaire.

o Déploiement et développement de nouveaux partenariats avec les constructeurs et les groupes de distribution.

- Développement de l'activité digitale :

o Accroissement des investissements sur les plateformes technologiques et digitales.

o Création d'une structure de marketing digitale avec l'arrivée fin 2019 de Marie Laloy en tant que Directrice du Marketing Digital Groupe.

o Déploiement d'outils de marketing local et de CRM.

- Développement des nouveaux services lancés en 2019 autour du partage de véhicules à destination des particuliers.

Prochains rendez-vous

18 juin 2020 : Assemblée Générale

27 août 2020 : Publication chiffre d'affaires S1 2020

A propos d'Ucar Mobility Group

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 400 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 386 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules. En 2019, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 71 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.

