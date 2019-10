UCAR : résultats du 1er semestre 2019

Accélération de la transformation du Groupe

Renforcement des équipes digitales

Lancement d'offres d'autopartage et de LOA

Annonce de deux nouveaux partenariats

Résultats impactés par les investissements dans le Digital et la Marque

BOULOGNE BILLANCOURT, France, 15 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Le Conseil d'Administration d'UCAR a arrêté ce jour les comptes du premier semestre 2019.

Au 1er semestre 2019, le Groupe UCAR a enregistré un résultat net de 102 K€ en baisse par rapport à celui de juin 2018 (371 K€). Le résultat net intègre notamment les charges liées aux efforts réalisés par le groupe sur le 1er semestre 2019 afin d'accélérer sa digitalisation et d'assurer la mise en place de ses nouvelles offres d'autopartage et de LOA.

Chiffres clés consolidés au 30 juin 2019

En K€ S1 2019 S1 2018 Chiffre d'affaires consolidé 19 326 24 356 CA sous enseignes* 36 563 47 128 dont CA Location sous enseignes* 24 702 30 968 Résultat d'exploitation (77) 625 Résultat financier (43) (43) Résultat courant (120) 582 Résultat exceptionnel 223 (95) Impôt sociétés (1) (116) Résultat net part du Groupe 102 371





Total Bilan 44 502 43 235 Capitaux propres 16 032 15 682 Trésorerie 12 616 14 624









Comptes consolidés en normes françaises, non audités, au 30 juin 2019

* Le CA sous enseignes est représentatif du CA fait par l'ensemble des réseaux

Résultats semestriels

Le Groupe UCAR a enregistré au 30 juin 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 19,3 M€, reflétant d'une part une baisse de 17% du CA Location et Services aux réseaux, et d'autre part une baisse du CA Ventes de véhicules de 25%.

Le CA du 1er semestre 2019 est impacté par la fin au 31 décembre 2018 du programme de location courte durée développé pour les marques Opel, DS et Citroën. L'impact sur le CA S1 2019 de cette fin de partenariat s'élève à 2,5 M€ sur le CA consolidé Groupe et à 7,5 M€ sur le CA Location sous enseignes.

Hors impact fin de contrat PSA et ventes de véhicules, le CA consolidé groupe est resté globalement stable à 19,3 M€ contre 19,0 M€ un an auparavant.

Hors impact fin de contrat PSA et ventes de véhicules, le CA Location sous enseignes a, quant à lui, connu une croissance de +5%.

A fin juin 2019, le Groupe comptait 376 agences contre 471 agences au 31 décembre 2018.

Là encore, la fin de contrat avec PSA s'est traduite par la perte de 216 agences rent au 1er janvier 2019, dont plus de la moitié a été compensée par l'ouverture de 121 points de location sur le 1er semestre 2019.

Le résultat d'exploitation est impacté par 350 K€ de charges liées aux efforts réalisés par le groupe sur le 1er semestre 2019 afin d'accélérer sa transformation et d'assurer la mise en place de ses nouvelles offres d'autopartage. Ces investissements ont principalement porté sur le renforcement des équipes digitales, le développement des plateformes technologiques et de la marque.

Le résultat d'exploitation ressort ainsi négatif à (77) K€.

Le résultat exceptionnel au 30 juin 2019 ressort à 223 K€ et correspond à des opérations non récurrentes liées à la fin d'un partenariat.

Compte tenu des éléments exceptionnels, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 102 K€ contre 371 K€ au 30 juin 2018.

Ucar présente un bilan solide avec, au 30 juin 2019, une trésorerie de 12,6 M€ et des capitaux propres de 16 M€.

Accélération de la transformation du Groupe et renforcement des équipes

La stratégie d'Ucar s'affirme, son organisation se met en place et de nouveaux talents viennent rejoindre l'opérateur de mobilité. Après l'arrivée début juin de Thierry Rougeot, comme Directeur d'Ucar Location (réseau de franchisés Ucar Rent Smarter), Marie Laloy et Isabelle Rousseau viennent de rejoindre l'équipe d'Ucar Mobility Group, respectivement en tant que Directrice Marketing et Digital et Directrice d'Ucar Assurances. L'arrivée de nouveaux talents à des postes clés va permettre d'accompagner l'accélération de la transformation d'Ucar Mobility Group.



Le groupe renforce en parallèle ses équipes digitales.

Ucar se lance dans l'autopartage

Après des débuts prometteurs dans l'autopartage grâce à l'offre lancée fin 2018 permettant à des propriétaires de confier leur voiture à des agences du réseau Ucar Rent Smarter afin qu'ils puissent la mettre en location, Ucar a franchi une nouvelle étape décisive en juin 2019 en ouvrant l'accès à la propriété d'une voiture neuve et propre accessible à tous.

Ucar, convaincu de la nécessité de concilier enjeux sociaux et environnementaux, propose ainsi aux particuliers une solution inédite : remplacer leur vieille voiture par une voiture neuve de même catégorie, pour un budget équivalent, grâce aux revenus du partage.

Pour cela, Ucar propose aux particuliers une offre en location avec option d'achat (LOA), sur les quatre principaux segments de véhicules. Combinée à la mise en pension de leur véhicule à la location dans une agence Ucar pendant une semaine par mois en moyenne, il en résulte un budget moyen mensuel fortement réduit grâce aux revenus du partage.

Le Groupe a réalisé pour cela de forts investissements sur le premier semestre 2019, investissements qui vont se poursuivre tout au long de l'année 2019.

Annonce de deux partenariats majeurs

- Le 24 juillet 2019, le Groupe UCAR a annoncé la signature d'un accord commercial sur l'activité B2B avec le Groupe PSA et son service Free2Move Rent. Ainsi les plus de 400 agences de location courte durée Free2Move Rent du réseau PSA (Peugeot Rent, Citroën Rent, Opel Rent et DS Rent) se verront offrir la possibilité de rejoindre fin octobre 2019 le programme Grands Comptes d'Ucar. Ucar sera ainsi en mesure d'offrir fin 2019 à ses clients grands comptes l'un des plus grands réseaux de location en France.

- Le 2 octobre 2019, le Groupe a annoncé la décision de BMW France de retenir la solution UCAR en marque blanche pour développer son offre de location courte durée dans les réseaux BMW et MINI en France Métropolitaine. Dans un premier temps, UCAR déploiera son offre de location courte durée sur 5 sites pilotes du réseau BMW France. A l'issue de cette période, le déploiement de l'offre de location devrait être étendu à l'ensemble du réseau BMW et MINI en France.

Perspectives : Accélération de la transformation du Groupe et renforcement des équipes

Sur le 2ème semestre 2019, les développements et investissements vont s'accélérer :

tant avec les réseaux physiques :

Le développement du réseau de franchisés à marque Ucar Rent Smarter, véritable fer de lance du Groupe en matière d'innovation, reste un objectif prioritaire.

Mise en place du partenariat PSA et de l'offre Rent BMW-Mini.

Développement de nouveaux partenariats avec les constructeurs et les groupes de distribution.

que sur l'activité Digitale :

Renforcement des équipes digitales et investissements dans la Marque

Accroissement des investissements sur les plateformes technologiques et digitales.

Développement des nouveaux services lancés au 1er semestre 2019 autour de l'Autopartage à destination des particuliers.

Les résultats annuels 2019 du Groupe UCAR tiendront compte des nombreux investissements réalisés afin d'asseoir la digitalisation du Groupe et d'assurer le lancement de ses nouvelles offres d'autopartage.

Prochains rendez-vous

27 février 2020 : publication CA annuel 2019

A propos d'Ucar Mobility Group

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.



Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 380 agences et une flotte de près de 7 500 véhicules. En 2018, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 93 M€. UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.

