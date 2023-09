ULTIMATE PRODUCTS DÉVOILE QUE PARIS SERA SON NOUVEAU PIED-À-TERRE

LONDON, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Ultimate Products, propriétaire d'un certain nombre de grandes marques d'articles pour la maison, dont Salter (la plus ancienne marque d'articles pour la maison du Royaume-Uni, fondée en 1760) et Beldray (fondée en 1872), a le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un nouveau showroom européen à Paris le 21 septembre 2023.

Un événement aura lieu pour l'inauguration le 21 septembre 2023, où les participants auront l'occasion de rencontrer l'équipe d'Ultimate Products ainsi que le PDG d'Action, Hajir Hajji, reconnu dans le monde entier et Theo Pathitis, magnat de la vente au détail, qui coupera le ruban. Le nouveau showroom européen d'Ultimate Products s'étendra sur un espace de 1 533 m² au sein du complexe d'exposition Homexpo Paris (4 rue Montservon, 95500 Gonesse, France), où le locataire principal est JJA, l'un des plus grands fournisseurs de produits d'ameublement en France. Le site, qui se trouve à proximité de l'aéroport Charles de Gaulle, est non seulement pratique pour accueillir les détaillants français, mais aussi les clients existants et potentiels de toute l'Europe.

Pour appuyer les activités du showroom, Ultimate Products a engagé une nouvelle équipe de vente à Paris, qui s'ajoute aux autres équipes de vente internationales de la société en Allemagne et en Pologne. Auparavant, Ultimate Products disposait d'un showroom à Cologne, qui s'est avéré extrêmement efficace pour attirer et développer le marché allemand, qui représente aujourd'hui 30 % des ventes européennes de la société.

Simon Showman, Directeur général d'Ultimate Products, a déclaré :

« Je suis très enthousiaste à l'idée d'ouvrir un showroom européen à Paris. Je suis sûr qu'il nous aidera à renforcer notre présence sur l'important marché français. Nos produits sont déjà présents dans la plupart des ménages britanniques et je suis convaincu qu'ils seront tout aussi attrayants pour les détaillants et les consommateurs en France, et plus généralement en Europe. La France est un moteur de croissance essentiel pour notre entreprise, et j'ai hâte de rencontrer les principaux acteurs du secteur de la distribution du pays lors de notre inauguration le 21 septembre. »

Si vous souhaitez assister à l'inauguration, veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected]. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.upgs.com

À propos d'Ultimate Products

Ultimate Products est propriétaire d'un certain nombre de grandes marques d'articles pour la maison, dont Salter (la plus ancienne marque d'articles pour la maison du Royaume-Uni, fondée en 1760) et Beldray (une marque d'entretien du linge, d'entretien des sols, de chauffage et de climatisation, fondée en 1872). Selon ses études de marché, près de 80 % des ménages britanniques possèdent au moins un produit du groupe.

Ultimate Products vend à plus de 300 détaillants dans 38 pays et se spécialise dans cinq catégories de produits : Petits appareils électroménagers , articles ménagers, entretien du linge, audio et chauffage et climatisation. Les autres marques du groupe incluent Progress (ustensiles de cuisine et de pâtisserie), Kleeneze (entretien du linge et des sols), Petra (petits appareils électroménagers) et Intempo (audio). L'entreprise dispose également d'une licence exclusive pour l'utilisation de la marque déposée « Russell Hobbs » pour les produits non électriques destinés à la cuisine et à l'entretien du linge.

Les produits du groupe sont vendus à une large gamme de grands détaillants multicanaux nationaux et internationaux, ainsi qu'à des chaînes de magasins nationales plus petites, comprenant des détaillants discount, des supermarchés, des détaillants généralistes et des détaillants en ligne.

Fondée en 1997, Ultimate Products emploie plus de 370 personnes et a son siège à Oldham, dans le Grand Manchester (Royaume-Uni), où elle dispose également d'un centre de distribution. Le groupe dispose aussi d'un bureau et d'une salle d'exposition à Guangzhou, en Chine.

Contact : Christian Rochefort, c.rochefort@upgs.com

SOURCE Ultimate Products