Un système de rail efficace et flexible avec un temps d'installation record et une maintenance facilitée

Le nouveau système de rail Thorn a été conçu pour être installé rapidement et entretenu facilement.

SPENNYMOOR, Angleterre, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Grâce à son flux élevé, son efficacité et sa gamme d'optiques telles que le faisceau étroit (NB), le faisceau large (WB) et le faisceau pour rayonnages (SB), les rails Contus offrent une excellente uniformité qui convient le mieux aux différentes tâches et espaces à éclairer, que ce soit dans une usine, un entrepôt ou un supermarché.

Les rails Contus sont idéals pour les projets de rénovation ou pour du neuf, qui présentent tous deux leurs propres complexités en matière d'efficacité énergétique, de réduction des coûts et de contraintes de temps d'installation. Très flexible, Contus est facile à suspendre ou à monter au plafond. Il est également entièrement réglable et peut s'adapter à un espace si la disposition change au fil du temps.

Classés IP50, les rails Contus de Thorn sont protégés de la poussière, ce qui permet de préserver l'efficacité lumineuse grâce à la précision de l'optique. Avec une efficacité jusqu'à 163 lm/W, et 10 000 lumens, une durée de vie de 50 000 heures (L80), on peut également compter sur les performances de Contus.

Les grands espaces peuvent être éclairés de manière optimale, ce qui permet d'augmenter la productivité et d'améliorer la sécurité dans de multiples applications, notamment dans la logistique, l'industrie et le commerce.

Peter Jezsoviczki, chef de produit, a déclaré: "Complexe par conception mais simple par nature : c'est ce qui fait de Contus une solution extrêmement facile à prescrire, à installer, à utiliser et à entretenir. Par conséquent, Contus permet à nos clients de se concentrer sur leur activité principale, sachant que leur éclairage a été pris en charge."

Visitez le site https://www.thornlighting.fr/fr-fr pour en savoir plus sur Contus, notamment sur son système de verrouillage, la réduction de l'éblouissement et les différentes longueurs. Vous pourrez également voir combien de temps il a fallu à un installateur externe indépendant pour installer Contus par rapport à six autres systèmes de lignes continues d'autres fabricants.

Pour expliquer comment les caractéristiques de Contus peuvent bénéficier aux secteurs clés du retail et de l'industrie, deux versions de la brochure Contus sont disponibles sur notre site Web.

