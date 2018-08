UnaBiz lève 10 millions USD auprès de KDDI/SORACOM et ENGIE

SINGAPOUR, 28 août 2018 /PRNewswire/ -- UnaBiz, opérateur Sigfox à Singapour et Taïwan, conclut sa série A en levant plus de 10 millions de dollars auprès de ses investisseurs stratégiques KDDI et ENGIE. L'entreprise franchit ainsi une nouvelle étape dans sa poursuite de la démocratisation de l'Internet des objets.

Ces fonds viennent soutenir le développement de nouvelles applications IoT associant connectivité, solutions clé-en-main et services de conception. En l'espace de deux ans, UnaBiz a démontré son avantage stratégique en Asie, où les solutions à bas coût offertes par le réseau Sigfox représentent un enjeu majeur pour les industriels de la région. En collaboration avec ses partenaires, UnaBiz entend apporter des réponses modulables, abordables et performantes aux problématiques digitales de marchés verticaux clés, dont l'aérospatial, la chaîne d'approvisionnement, la gestion des infrastructures, la logistique, la sécurité et les villes connectées.

KDDI, pionnier mondial des télécommunications d'origine japonaise, a mené le tour de financement par l'intermédiaire de son fonds d'investissement dédié à l'IoT et géré par sa filiale SORACOM, présente dans plus de 100 pays. « UnaBiz est à l'avant-garde de l'IoT à Singapour et à Taïwan, et collaborer avec ses équipes expertes et passionnées offre de nouvelles opportunités de développement à Soracom. Nos efforts communs permettront de renforcer notre écosystème international et d'élaborer de nouvelles solutions pour nos clients », a déclaré Ken Tamagawa, CEO et co-fondateur de SORACOM Inc, du groupe KDDI.

ENGIE, leader mondial des services et de l'énergie, réaffirme sa confiance dans la vision d'UnaBiz en prenant part à cette série A par le biais d'ENGIE New Ventures. Ce nouvel apport fait suite à son investissement initial à la création de la société. « Nous plaçons l'IoT, la science des données et l'intelligence artificielle au cœur de notre stratégie digitale et nous partageons avec UnaBiz la vision d'un monde connecté. Ce nouvel investissement vient consolider l'écosystème LPWAN d'Engie », Johann Boukhors, Directeur Corporate Venture Capital à ENGIE. « ENGIE Services Singapore a travaillé en étroite collaboration avec les équipes d'UnaBiz pour déployer des solutions urbaines intelligentes dans les domaines de la gestion des infrastructures, de l'énergie et de la maintenance opérationnelle. Nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat », a indiqué Csilla Kohalmi-Monfils, EVP du département Strategy & New Business chez ENGIE APAC.

Outre les deux partenaires principaux, la société a également bénéficié de fonds venant d'importants investisseurs singapouriens et du géant de la gestion de la sécurité taïwanais, Shin Kong Security, une filiale du groupe Shin Kong.

Sigfox est le premier fournisseur mondial de connectivité dédiée à l'IoT applicable à des milliards d'objets. Son réseau international à faible coût et basse consommation (« low-power wide-area network », LPWAN), déjà déployé dans plus de 45 pays, fait aujourd'hui référence dans le développement de solutions IoT. « Nous sommes conscients du travail accompli par les équipes d'UnaBiz pour s'imposer dans le domaine de l'IoT autant à Singapour qu'à Taïwan. Cette levée de fonds va leur permettre de renforcer leur contribution à l'écosystème de Sigfox » confirme Ludovic Le Moan, CEO de Sigfox.

« Le succès de cette série A concrétise les efforts de toute une équipe et permet à UnaBiz d'entrer dans une nouvelle phase d'expansion. En seulement deux ans, nous avons prouvé que nous maîtrisons les enjeux de l'IoT ; nous avons déployé deux réseaux nationaux, bâti un écosystème de plus de 200 partenaires à travers l'Asie et vendu dans plus de 25 pays des produits capables d'être connectés sur les cinq continents. Avec ce soutien non seulement financier mais surtout opérationnel provenant de grands groupes internationaux, UnaBiz bénéficiera de nouveaux relais de croissance et jouera désormais un rôle majeur dans la démocratisation de l'Internet des objets » a déclaré Henri Bong, CEO et co-fondateur d'UnaBiz.

