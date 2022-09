Une étude de LexisNexis Risk Solutions révèle que le manque de transparence entrave l'accès aux services financiers et l'inclusion financière

Soixante-neuf pourcent (69%) des institutions financières indiquent que des problèmes de transparence affectent des clients défavorisés

ATLANTA, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions a révélé les résultats de son rapport 2022 sur la transparence et l'inclusion financières. L'enquête menée auprès de banques, d'assureurs et d'institutions financières non bancaires dans 13 pays et régions vise à mieux comprendre l'engagement des institutions financières en faveur de la transparence et de l'inclusion financières, ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées pour atteindre ce double objectif.

L'inclusion financière est un problème mondial. Selon la Banque mondiale, il y a 1,4 milliard de personnes non bancarisées dans le monde et le secteur des services financiers doit relever le défi de réduire ce nombre. De nombreux facteurs affectent l'inclusion financière : La pauvreté, un dossier de crédit mince, le fait de vivre dans une société basée sur l'argent liquide, des antécédents de mauvaises dettes et/ou un manque d'éducation financière peuvent tous entraver l'accès aux services financiers.

L'une des façons de convertir les personnes non bancarisées en clients bancarisés est d'améliorer la transparence financière. Les institutions financières doivent être en mesure d'identifier les consommateurs et de comprendre leur profil de risque, à la fois pour se conformer à la réglementation et pour soutenir l'extension des services financiers aux consommateurs. Plus les institutions en savent sur les consommateurs, plus il est facile de leur offrir des services financiers appropriés. Cependant, 69 % des personnes interrogées reconnaissent que les personnes non bancarisées ou sous-bancarisées sont plus difficiles à intégrer que d'autres types de clients et d'entreprises en raison du manque de données.

Le rapport révèle que les institutions financières peuvent faire davantage pour atteindre une plus grande transparence, comme l'indiquent les 64 % de personnes interrogées qui déclarent que la vérification de l'identité est un défi lors de l'intégration des individus.

Les principales conclusions du rapport :

Les institutions financières restent fortement intéressées par la transparence et l'inclusion financières, deux tiers des institutions exprimant leur engagement à soutenir l'inclusion financière.

De nombreuses institutions financières refusent un nombre important de clients potentiels en raison des processus actuels de connaissance du client (KYC). Les obstacles à l'accueil des clients les plus difficiles à surmonter pour les institutions résident dans les difficultés à collecter et à vérifier les informations sur les clients.

L'intérêt pour le partage de données en vue de soutenir les processus KYC ne cesse de croître. Près de 80 % des institutions financières expriment leur intérêt pour un service global d'obligation de vigilance du client (CDD), contre un peu plus de 70 % en 2019.

La pandémie a posé un défi aux opérations de criminalité financière et de conformité des institutions financières, avec un grand nombre de demandeurs de prêts d'aide gouvernementale et des institutions financières incapables de vérifier les identités en personne en raison des blocages. Cependant, elle a également conduit les institutions financières à adopter des pratiques plus numériques, quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des

institutions déclarant que la pandémie a accéléré l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) et d'autres technologies de nouvelle génération.

"Les institutions financières ont des responsabilités claires pour vérifier les identités des clients et assurer la conformité avec la réglementation nationale et internationale", a déclaré Leslie Bailey, vice-présidente, conformité de la criminalité financière, LexisNexis Risk Solutions. " Rejeter des clients potentiels en raison de processus inefficaces ou manuels plutôt que pour des raisons réglementaires peut être préjudiciable aux personnes authentiques qui tentent d'accéder aux services financiers. Grâce à des données solides et à la mise en place de la technologie et des processus adéquats, les institutions peuvent contribuer à améliorer les taux mondiaux d'inclusion financière sans compromettre la conformité. "

Rapport 2022 sur la transparence et l'inclusion financières

LexisNexis Risk Solutions et le cabinet de recherche et de conseil Celent ont conçu l'enquête sur la transparence et l'inclusion financières. Celent a fourni une analyse des résultats. L'enquête en ligne a été menée à la fin de 2021 et a reçu 297 réponses complétées par des cadres supérieurs et d'autres dirigeants responsables de la conformité, de la vente au détail et des secteurs commerciaux à l'échelle mondiale.

Téléchargez une copie du rapport 2022 sur la transparence et l'inclusion financières (uniquement disponible en langue anglaise)

