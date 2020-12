Une nouvelle étude de l'IICEC de l'Université Sabanci propose 10 recommandations pour un avenir énergétique plus solide pour la Turquie

On estime que le scénario alternatif présente de nombreux avantages pour la Turquie. Par exemple, la Turquie produira davantage d'énergie renouvelable et nucléaire tout en utilisant l'énergie de manière plus efficace et en tenant compte de la flexibilité du réseau électrique. Les énergies renouvelables vont également se développer en dehors du secteur de l'électricité, car l'industrie, l'agriculture et les bâtiments utilisent moins de charbon et de pétrole au profit des énergies renouvelables et du gaz naturel. Les importations d'énergie de la Turquie ont fortement diminué grâce à une meilleure efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et, surtout, à la réduction des importations de gaz naturel en raison du succès continu de l'E&P récemment démontré en mer Noire. Bien que les restrictions sur les émissions de GES ne soient pas incluses dans les politiques du scénario alternatif, TEO prévoit une baisse des émissions de GES dans le scénario alternatif, même avec une croissance prévue de la consommation de services énergétiques de la Turquie.

Bora Sekip Guray, directeur de la recherche de l'IICEC, a souligné qu'une croissance efficace peut être favorisée par une plus grande participation du secteur privé en vue de marchés de l'électricité et du gaz naturel plus compétitifs. Guray a déclaré que dans le scénario alternatif TEO, des améliorations significatives de l'efficacité énergétique sont obtenues dans l'utilisation de l'énergie grâce à des choix politiques tels que les transferts modaux de transport, les contrats de performance énergétique dans les bâtiments et le développement de technologies autour des véhicules électriques, de la numérisation et bien d'autres.

Sur la base de ces conclusions, TEO propose des recommandations politiques solides, telles qu'un cadre d'investissement attrayant pour mobiliser les investissements dans le secteur de l'énergie, une augmentation de l'énergie renouvelable et nucléaire avec des réseaux électriques plus flexibles, et une augmentation de l'efficacité énergétique et des combustibles dans tous les secteurs. Il suggère également des initiatives politiques fortes et des modèles de financement et d'entreprise innovants pour exploiter le potentiel d'efficacité énergétique dans les bâtiments et les industries. L'adoption plus rapide des véhicules électriques, le retrait plus rapide des vieux véhicules et le renforcement du transfert modal de la route vers le rail et la marine sont des recommandations clés pour l'économie énergétique des transports. TEO évalue également les options technologiques en matière d'énergie propre, telles que l'adoption accrue de la numérisation ainsi que la R&D et la fabrication de technologies énergétiques avancées.

Le TEO est disponible à l'adresse suivante https://iicec.sabanciuniv.edu/teo

