Une nouvelle gestion intelligente des vignobles et des caves

YINCHUAN, Chine, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Su Wenping surveille la température du sol, l'humidité et les données d'irrigation de son vignoble à l'aide d'une application mobile. En appuyant sur un bouton à partir de l'application, il peut faire irriguer son vignoble de 20 hectares avec précision.

Cette irrigation moderne contraste avec l'époque où les agriculteurs devaient ouvrir manuellement les vannes d'eau pour irriguer, ce qui nécessitait non seulement une main-d'œuvre plus importante, mais entraînait également un gaspillage d'eau.

This photo taken on June 14, 2023 shows a screen displaying precision irrigation data from the vineyard of Lilan Winery in Yongning County, Yinchuan, capital of northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region.

« Nous avions besoin de huit employés pour gérer le vignoble, mais aujourd'hui nous n'en avons plus besoin que de deux », explique M. Su, 60 ans, ajoutant que le logiciel intelligent a permis de réduire la consommation d'eau de 20 % grâce à l'irrigation de précision.

M. Su est le directeur des plantations de Lilan Winery dans le comté de Yongning à Yinchuan, capitale de la région autonome de Ningxia Hui, dans le nord-ouest de la Chine.

Sa cave est l'une des quelque 200 caves situées sur les contreforts orientaux de la montagne Helan dans le Ningxia. Grâce à son ensoleillement prolongé et à son climat frais et sec qui favorisent la culture de la vigne, la région est devenue une étoile montante sur la carte mondiale du vin, les vins locaux ayant remporté de nombreuses récompenses internationales. La superficie des plantations de raisins de cuve a atteint 38 867 hectares dans le Ningxia.

L'industrie viticole étant en plein essor, le Ningxia encourage ses vignobles et ses établissements vinicoles à adopter diverses technologies numériques intelligentes, afin de produire des vins de haute qualité avec moins de main-d'œuvre et plus d'efficacité.

Sur une autre parcelle de vigne, un dispositif de lutte contre les insectes a été installé. Grâce à un réseau de microélectricité dans le vignoble, les agriculteurs peuvent tuer les insectes à l'aide d'un système à effet photoélectrique et recueillir des informations sur les invasions d'insectes, car l'installation est équipée d'un dispositif de saisie d'images.

« Les informations et les statistiques recueillies par le système sont analysées pour aider les agriculteurs à mieux décider des quotas de pulvérisation de pesticides et à mieux lutter contre les insectes », a expliqué Li Xuyang, directeur général adjoint de la société d'approvisionnement en électricité Yongning de la ville de Yinchuan, qui est affiliée à la société State Grid. L'entreprise a soutenu l'établissement du vignoble en tant que base d'agriculture intelligente.

Dans le domaine viticole de Xige Estate, dans la ville de Qingtongxia, le brassage du vin est également numérisé grâce à une application permettant aux brasseurs de contrôler à distance chaque période de fermentation.

Wang Fei, brasseur adjoint de la cave, explique que les différents types de vin nécessitent des températures de fermentation différentes, et que le système intelligent permet non seulement aux brasseurs de contrôler et d'ajuster les températures à distance en temps réel, mais aussi d'améliorer l'efficacité de la vinification.

« Nous n'avons plus besoin que de 10 employés pour gérer les 215 cuves de fermentation », a indiqué M. Wang, ajoutant que le volume annuel de production de vin de l'établissement a atteint 6 millions de bouteilles.

Zhang Junxiang, professeur à l'université de Ningxia, a déclaré que la promotion d'une gestion intelligente des vignobles et des caves était un choix inévitable pour l'avenir.

« Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons améliorer l'efficacité, réduire les coûts et rendre le vin de haute qualité du Ningxia plus compétitif sur le marché international », a-t-il précisé.

Liens vers les images jointes :

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441459

Légende : Cette photo prise le 14 juin 2023 montre un écran affichant les données d'irrigation de précision du vignoble de Lilan Winery dans le comté de Yongning, à Yinchuan, capitale de la région autonome de Ningxia Hui, dans le nord-ouest de la Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2148779/Irrigation_data.jpg

SOURCE State Grid Yinchuan Power Supply Company