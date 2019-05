Une nouvelle solution dédiée aux microscopes électroniques à balayage permet d'obtenir instantanément des images couleur, pour des analyses rapides et des données extrêmement précises

La nouvelle technologie ColorSEM de Thermo Fisher Scientific garantit aux scientifiques des informations plus complètes sur les échantillons et une productivité accrue.

HILLSBORO, Oregon, le 21 mai 2019 /PRNewswire/ --Les scientifiques, ingénieurs et chercheurs peuvent désormais voir et analyser instantanément par la couleur la composition élémentaire de leurs échantillons directement à partir d'un microscope électronique à balayage (MEB). La technologie ColorSEM de Thermo Scientific est la première solution commerciale qui intègre l'analyse élémentaire avec une imagerie couleur exclusive. Elle permet d'obtenir des images couleur directement dans l'interface utilisateur (IU) simplifiée du MEB sans devoir passer à une analyse par spectroscopie à rayons X à dispersion d'énergie (EDS) traditionnelle ou utiliser une autre interface. Cette nouvelle technologie permet aux utilisateurs de générer des informations plus complètes à partir de leurs échantillons, peut s'avérer moins intimidante pour les utilisateurs inexpérimentés et peut augmenter la productivité par rapport aux techniques actuelles.

« Comme lorsque la télévision est passée du noir et blanc à la couleur, cette solution rendra les images MEB en échelle de gris désuètes », a commenté Mike Shafer, président des matériaux et de l'analyse structurelle chez Thermo Fisher Scientific. « En accédant immédiatement aux informations sur la composition élémentaire colorées, nos clients peuvent voir les différences susceptibles de leur échapper avec l'imagerie MEB traditionnelle et, quel que soit leur niveau d'expérience, disposent d'informations plus intuitives qui peuvent faire avancer leur recherche. »

La technologie ColorSEM de Thermo Scientific résout deux problèmes d'utilisation:

Elle intègre la MEB et l'EDS en une seule et même technique. Les chercheurs utilisent souvent l'imagerie MEB avec l'analyse EDS pour déterminer la composition élémentaire d'un échantillon, ce qui peut s'avérer long et intimidant pour les utilisateurs inexpérimentés. En intégrant la MEB et l'EDS en une seule et même technique d'imagerie, ColorSEM augmente la productivité et évite de devoir passer d'une IU à une autre. Cette technologie plus rapide et facile à utiliser permet aux établissements universitaires de répondre à un nombre plus élevé de chercheurs dans un même laboratoire à la cadence plus élevée. Elle permet aux utilisateurs de voir instantanément la véritable composition élémentaire, différenciée par la couleur. Les scientifiques, chercheurs et ingénieurs doivent observer les similarités et différences qui existent au sein de leurs échantillons ; or l'imagerie MEB en niveaux de gris manque de précision sur la composition élémentaire. La composition élémentaire obtenue avec la nouvelle technologie ColorSEM est automatiquement générée avec des couleurs différenciées, ce qui permet immédiatement aux utilisateurs de voir les défauts ou de distinguer les caractéristiques d'une zone de l'échantillon.

La technologie ColorSEM sera disponible au cours du quatrième trimestre de 2019. Thermo Fisher présentera la solution au congrès Microscience Microscopy Congress (MMC) 2019 qui se tiendra en juillet, ainsi qu'au congrès Microscopy & Microanalysis (M&M) 2019 qui se tiendra en août. Pour en savoir plus sur ColorSEM, rendez-vous sur https://ter.li/colorsem.

À propos de Thermo Fisher Scientific

Leader mondial au service de la science, Thermo Fisher Scientific Inc. enregistre un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars et avec environ 70 000 collaborateurs dans le monde entier. Notre mission essentielle est d'aider nos clients à rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. Nous permettons à nos clients d'accélérer les recherches en sciences de la vie, de relever les grands défis du monde analytique, de progresser dans leur démarche diagnostique, de commercialiser des médicaments et d'améliorer la productivité en laboratoire. Par l'intermédiaire de nos marques prestigieuses, Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific et Unity Lab Services, nous participons à la mise au point de nouvelles technologies, proposons les options d'achat les plus pertinentes et offrons des services complets. Pour plus d'informations, consultez le site www.thermofisher.com.

