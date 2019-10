Une série d'évènements fantastiques s'articulant autour du design est lancée à Yantai

YANTAI, Chine, 23 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Du 18 au 20 octobre, la 2019 World Industrial Design Conference (Conférence mondiale sur le design industriel) s'est tenue à Yantai, dans la province du Shandong. Placée sous le thème « Le design allume le moteur de l'innovation », la conférence a mis l'accent sur le secteur du design et a lancé, à cette fin, une série d'activités et de forums de partage, de discussion, d'échange et de collaboration efficaces, selon le Bureau d'information du gouvernement populaire municipal de Yantai.

Pendant ces trois jours ont eu lieu de nombreux évènements fantastiques, dont plus d'une centaine de sommets internationaux, forums, rencontres de l'industrie et ateliers, parmi lesquels on peut citer : le Séminaire sur la stratégie de développement du design industriel et la construction économique future sur 40 ans de développement du design industriel en Chine, la table ronde sur le design destiné à la réduction de la pauvreté et au développement durable, le sommet industriel du design du WIDC, la rencontre conjointe de l'International Design Organization, la rencontre pour le lancement de la World Design Organization, la table ronde sur le développement du design, le défilé de mode pour enfants Haitao Design Angel Dream, la réunion conjointe du comité d'experts sino-allemand en design industriel, le Forum national des plus grands talents du design industriel, l'évènement « Le design crée une vie meilleure et intelligente », le forum sur le design industriel qui donne des moyens au transit ferroviaire, l'évènement « La pensée conceptuelle affecte la prochaine génération », « De nouvelles variétés et de nouvelles pistes permettent au monde entier de voir le design en Chine », « Le design industriel enthousiasme une communauté d'innovation et d'entrepreneuriat », l'intégration et l'innovation de l'utilisateur, un atelier de design et de technologie, la fabrication intelligente, la transformation et la gestion numériques, le système et l'avenir de la ville intelligente, le cloud de Tencent pour une transformation industrielle intelligente et un avenir axé sur le cloud et une intelligence industrielle innovante qui alimentent l'avenir avec le cloud. Des représentants de renommée mondiale se sont réunis à l'occasion de ces évènements pour partager leurs connaissances et leur sagesse.

Liens vers les images jointes :

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=348463

SOURCE The Information Office of the Yantai Municipal People's Government