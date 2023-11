Une startup suisse lance le traducteur d'appels Vidby pour Google Meet, avec plus de 150 langues et dialectes

ROTKREUZ, Suisse, 23 novembre 2023 /PRNewswire/ -- vidby , une société informatique suisse multiproduits spécialisée dans les technologies linguistiques et le développement de solutions de traduction basées sur l'IA, lance le traducteur d'appels Vidby pour permettre aux équipes professionnelles et aux utilisateurs individuels de communiquer avec des participants de langue étrangère par l'intermédiaire de Google Meet. Les utilisateurs peuvent traduire les appels vidéo en temps réel et comprendre leurs collègues dans plus de 150 langues.

Le marché de la traduction des appels vidéo est en pleine effervescence, mais les logiciels existants se heurtent à de nombreux obstacles. Les fournisseurs et les utilisateurs étant à la recherche de solutions innovantes, le marché de la traduction vocale devrait connaître une croissance impressionnante de 19,8 % entre 2023 et 2028. Vidby se positionne comme un fournisseur de premier plan de solutions B2B et, contrairement à ses concurrents, de solutions B2C bien conçues pour la traduction d'appels vidéo en temps réel.

Avec le traducteur d'appels Vidby, plusieurs participants peuvent discuter en ligne sans barrière linguistique, en évitant les tracas et les coûts liés à la nécessité de faire appel à un traducteur. Ils peuvent télécharger un fichier texte de la transcription de la réunion dans leur langue cible.

Les grandes entreprises, les créateurs, les gestionnaires d'événements ou les plateformes éducatives peuvent choisir la formule d'abonnement qui leur convient le mieux pour commencer à utiliser les traductions de réunions dans Google Meet (Zoom et Microsoft Teams seront bientôt disponibles).

Pour pouvoir utiliser cette solution, l'utilisateur doit se connecter et sélectionner sa langue maternelle dans les paramètres de son profil. Il doit ensuite insérer le lien vers une réunion Google Meet, puis connecter le robot de traduction d'appels vidby à l'appel. Pour le robot, il est nécessaire de définir les langues de chaque participant à l'appel et de spécifier les langues cibles pour la traduction. Lorsque le robot dit « Je suis prêt », les utilisateurs peuvent entamer la conversation : une personne parle à la fois, les autres participants mettent leur micro en sourdine.

Les principales fonctionnalités du produit sont les suivantes :

le robot traducteur d'appels Vidby rejoint automatiquement un appel sur invitation ;

liste des appels programmés automatiquement extraite du calendrier de l'utilisateur ;

liste des noms d'affichage des utilisateurs à partir de Google Meet (Zoom et Teams seront bientôt disponibles) ;

reconnaissance de la parole et de la voix et traduction en temps réel ;

notifications lorsque le robot peut commencer à traduire et lorsque la traduction est prête ;

fichier texte de transcription des appels ;

traduction dans la langue principale de l'utilisateur, enregistrée dans le profil de l'utilisateur ;

recherche d'appels par nom parmi les appels à venir et passés.

Le traducteur d'appels Vidby est une solution de pointe conçue pour combler le fossé linguistique dans les services d'appels vidéo et audio. La communication multilingue transparente est désormais à portée de main, rendant les conversations mondiales plus accessibles et plus efficaces que jamais.

À propos de vidby :

Vidby est une société informatique suisse multiproduits spécialisée dans les technologies linguistiques et le développement de solutions de traduction basées sur l'IA. En proposant la localisation de contenu, vidby aide à toucher de nouveaux clients dans d'autres pays en un rien de temps. vidby a obtenu le statut de partenaire technologique de Google et est un fournisseur recommandé par YouTube.

